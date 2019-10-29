Форварда БК «Одеса» відсторонили від гри за допінг
Євген Балабан
ФІБА
Остаточне рішення щодо баскетболіста затвердить комісія Національного антидопінгового центру України
БК «Одеса» повідомив про тимчасове відсторонення форварда команди Євгена Балабана. Тест на допінг баскетболіста показав позитивний результат.
Наразі подробиці справи клуб не повідомляє.
Остаточне рішення щодо Балабана затвердить комісія Національного антидопінгового центру України. До того часу гравець залишатиметься відстороненим від виступів.
Поточного сезону Балабан встиг зіграти в одному матчі Суперліги – набрав 9 очок та 5 підбирань.
У складі збірної України з баскетболу 3х3 Балабан став срібним призером чемпіонату світу U-23.