Шість років війни – ніщо: гандболіст збірної України перейшов у Росію



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Станіслав Жуков - гандболіст збірної України Prosport

Станіслав Жуков – черговий представник табору «Спорт поза політикою»

Гравець збірної України з гандболу Станіслав Жуков перейшов до лав російського «Спартака» з Москви. Контракт розрахований на два з половиною рики. Раніше Станіслав виступав за броварський клуб «Будівельник» і запорізькі ЗНТУ-ЗАС та «Мотор».

Станіслав Жуков – триразовий чемпіон України (2015-2017), володар Кубка України, двічі володар Суперкубка України. Гравець був у складі збірної України на чемпіонаті Європи, де «синьо-жовті» програли всі три поєдинки. Збірна України тоді поступилася Македонії, Австрії, Чехії та вилетіла з Євро.

З 2017 Жуков грав у німецькій Бундеслізі за «Гуммерсбах», після чого влітку 2019 року перейшов у запорізький «Мотор».

У чемпіонаті Росії також виступає гравець збірної України Євген Жук. Він захищає кольори клубу «Пєрмскіє мєдвєді».

Нагадаємо, що Російська Федерація збройно вторглася в Україну навесні 2014 року. За той час від рук російських найманців та їх посіпак загинуло близько 13-ти тисяч українців.