  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шість років війни – ніщо: гандболіст збірної України перейшов у Росію

    • Розсилка
    Станіслав Жуков - гандболіст збірної України - Шість років війни – ніщо: гандболіст збірної України перейшов у Росію
    Станіслав Жуков - гандболіст збірної України
    Prosport

    Станіслав Жуков – черговий представник табору «Спорт поза політикою»

    Гравець збірної України з гандболу Станіслав Жуков перейшов до лав російського «Спартака» з Москви. Контракт розрахований на два з половиною рики. Раніше Станіслав виступав за броварський клуб «Будівельник» і запорізькі ЗНТУ-ЗАС та «Мотор».

    Станіслав Жуков – триразовий чемпіон України (2015-2017), володар Кубка України, двічі володар Суперкубка України. Гравець був у складі збірної України на чемпіонаті Європи, де «синьо-жовті» програли всі три поєдинки. Збірна України тоді поступилася Македонії, Австрії, Чехії та вилетіла з Євро.

    З 2017 Жуков грав у німецькій Бундеслізі за «Гуммерсбах», після чого влітку 2019 року перейшов у запорізький «Мотор».

    У чемпіонаті Росії також виступає гравець збірної України Євген Жук. Він захищає кольори клубу «Пєрмскіє мєдвєді».

    Нагадаємо, що Російська Федерація збройно вторглася в Україну навесні 2014 року. За той час від рук російських найманців та їх посіпак загинуло близько 13-ти тисяч українців.

     Читайте також: Президент Міжнародного олімпійського комітету застеріг спортсменів від політичних протестів у Токіо-2020
    Збірна України гандбол ГК «Мотор» спорт поза політикою Станіслав Жуков Євген Жук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ