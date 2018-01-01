Український півзахисник розірвав контракт з польським клубом

Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року

Півзахисник Дмитро Хомченовський більше не є гравцем «Ягеллонії». Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу. Про деталі припинення співпраці гравця з клубом не йдеться. Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року. У поточному сезоні український хавбек відіграв всього дев'ять матчів.