Український півзахисник розірвав контракт з польським клубом
- Сьогодні, 22:28
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Дмитро Хомченовський. Фото: ФК Ягеллонія
Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року
Півзахисник Дмитро Хомченовський більше не є гравцем «Ягеллонії».
Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.
Про деталі припинення співпраці гравця з клубом не йдеться.
Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року.
У поточному сезоні український хавбек відіграв всього дев'ять матчів.
Раніше повідомлялося, що два українські клуби зіграють проти «Ягеллонії» на зимових зборах в турецькому місті Белек.
Джерело: ua-football.com