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    Український півзахисник розірвав контракт з польським клубом

    Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року
    Півзахисник Дмитро Хомченовський більше не є гравцем «Ягеллонії». Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу. Про деталі припинення співпраці гравця з клубом не йдеться. Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року. У поточному сезоні український хавбек відіграв всього дев'ять матчів.
    • Сьогодні, 22:28
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    Дмитро Хомченовський. Фото: ФК Ягеллонія
    Дмитро Хомченовський. Фото: ФК Ягеллонія

    Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року

    Півзахисник Дмитро Хомченовський більше не є гравцем «Ягеллонії».

    Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.

    Про деталі припинення співпраці гравця з клубом не йдеться.

    Дмитро Хомченовський поповнив ряди «Ягеллонії» влітку 2016- го року.

    У поточному сезоні український хавбек відіграв всього дев'ять матчів.

    Раніше повідомлялося, що два українські клуби зіграють проти «Ягеллонії» на зимових зборах в турецькому місті Белек.

    Джерело: ua-football.com

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