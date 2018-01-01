«Ворскла» і «Карпати» зіграють на зимових зборах проти «Ягеллонії»
- Сьогодні, 16:18
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Вболівальники Ягеллонії
Матчі відбудуться в турецькому місті Белек
Два українські клуби зіграють проти «Ягеллонії» на зимових зборах в турецькому місті Белек.
20 січня пройде гра між «Ворсклою» та польським клубом, а першого лютого «Ягеллонія» зіграє проти «Карпат».
«Ягеллонія» займає третє місце в польській екстракласі з відставанням від лідера в два очка.
Зазначимо, що українець Дмитро Хомченовський покинув «Ягеллонію».
Джерело: ua.tribuna.com