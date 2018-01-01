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    «Ворскла» і «Карпати» зіграють на зимових зборах проти «Ягеллонії»

    Матчі відбудуться в турецькому місті Белек
    Два українські клуби зіграють проти «Ягеллонії» на зимових зборах в турецькому місті Белек. 20 січня пройде гра між «Ворсклою» та польським клубом, а першого лютого «Ягеллонія» зіграє проти «Карпат». «Ягеллонія» займає третє місце в польській екстракласі з відставанням від лідера в два
    • Сьогодні, 16:18
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    Вболівальники Ягеллонії
    Вболівальники Ягеллонії

    Матчі відбудуться в турецькому місті Белек

    Два українські клуби зіграють проти «Ягеллонії» на зимових зборах в турецькому місті Белек.

    20 січня пройде гра між «Ворсклою» та польським клубом, а першого лютого «Ягеллонія» зіграє проти «Карпат».

    «Ягеллонія» займає третє місце в польській екстракласі з відставанням від лідера в два очка.

    Зазначимо, що українець Дмитро Хомченовський покинув «Ягеллонію».

    Джерело: ua.tribuna.com

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