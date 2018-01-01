«Ворскла» і «Карпати» зіграють на зимових зборах проти «Ягеллонії»

Матчі відбудуться в турецькому місті Белек

Два українські клуби зіграють проти «Ягеллонії» на зимових зборах в турецькому місті Белек. 20 січня пройде гра між «Ворсклою» та польським клубом, а першого лютого «Ягеллонія» зіграє проти «Карпат». «Ягеллонія» займає третє місце в польській екстракласі з відставанням від лідера в два