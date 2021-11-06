21-річна українська тенісистка зробила паузу в кар’єрі

Катарина Завацька пів року займатиметься своїм здоров’ям

Одна з найперспективніших українських тенісисток Катаріна Завацька вирішила припинити виступи в турі. 21-річна спортсменка має проблеми зі здоров'ям і не може грати на повну силу.

«Всім привіт. Я прийняла важке рішення взяти паузу в турі на 6 місяців і заморозити свій рейтинг у зв'язку з моїми проблемами зі здоров'ям, які супроводжують мене вже 2 роки.

Було важко прийняти таке рішення, але, напевно, воно є найкращим для мене на даний момент і для моєї кар'єри також! Це дасть мені час відновитися насамперед, добре потренуватися, мати можливість знову виступати на високому рівні, бути готовою боротися за титули на турнірах та досягти своєї мети! Цей спорт неймовірно важкий, але й й чарівний! З нетерпінням чекаю, коли все налагодиться і коли я матиму можливість виступати на турнірах».

Найкращим досягненням Завацької є вихід до основної сітки Відкритого чемпіонату Франції.