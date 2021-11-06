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    В Ірландії під час матчу запустили феєрверк. Гру перервали, постраждав футболіст

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    В Ірландії влаштували феєрверк під час матчу - В Ірландії під час матчу запустили феєрверк. Гру перервали, постраждав футболіст
    В Ірландії влаштували феєрверк під час матчу
    Фото з відкритих джерел

    Уболівальники зарано почали святкувати перемогу своєї команди

    Матч чемпіонату Ірландії між «Уотерфордом» і «Шемрок Роверс» був зупинений через феєрверки, які використовували уболівальники гостей. Один із них був випущений прямо на поле, при цьому не обійшлося без постраждалих. Півзахисник «Уотерфорда» Ентоні Уордсуорт схопився за обличчя і не міг продовжувати гру. Ймовірно, він постраждав від іскор, що падали згори, повідомляє RTE.

    Арбітр зупинив гру і вивів команди з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин і завершився перемогою «Шемрок Роверс» з рахунком 3:1.

    «Шемрок Роверс» є чемпіоном Ірландії останніх двох років.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В Ірландії під час матчу запустили феєрверк. Гру перервали, постраждав футболіст