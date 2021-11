В Ірландії під час матчу запустили феєрверк. Гру перервали, постраждав футболіст

Матч чемпіонату Ірландії між «Уотерфордом» і «Шемрок Роверс» був зупинений через феєрверки, які використовували уболівальники гостей. Один із них був випущений прямо на поле, при цьому не обійшлося без постраждалих. Півзахисник «Уотерфорда» Ентоні Уордсуорт схопився за обличчя і не міг продовжувати гру. Ймовірно, він постраждав від іскор, що падали згори, повідомляє RTE.

Арбітр зупинив гру і вивів команди з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин і завершився перемогою «Шемрок Роверс» з рахунком 3:1.

The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF