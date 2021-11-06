  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу Альварес – Плант

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сауль Альварес і Калеб Плант розіграють звання абсолютного чемпіона світу - Де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу Альварес – Плант
    Сауль Альварес і Калеб Плант розіграють звання абсолютного чемпіона світу
    фото з відкритих джерел

    Один з найкращих боксерів століття побореться за останній пояс у другій середній вазі

    Сауль «Канело» Альварес в ніч на 7 листопада спробує стати абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Володар поясів за версіями WBC, WBA, WBO та журналу The Ring 31-річний мексиканець (56 перемог, 38 з них – нокаутом, 2 нічиї, 1 поразка) зустрінеться в «Медісон сквер Гарден» з володарем поясу IBF 29-річним американцем Калебом Плантом (21 перемога, 12 з них – нокаутом).

    «Канело» заробить за бій рекордний гарантований гонорар у кар'єрі – $40 млн. Заробіток американця складе $10 млн.

    Букмекери віддають перевагу Альваресу. William Hill поставив на перемогу Сауля смішний коефіцієнт – 1,10. За нічию в разі в ставки можна заробити в 23 рази більше, перемога Планта йде в співвідношенні 1 до 9.

    Поєдинок трансюватиме відеосервіс MEGOGO. Орієнтовний початок бою – о 6:00 7 листопада.

    Раніше популярний портал назвав найкращих боксерів ХХІ століття. У ньому Альварес стоїть вище Ломаченка, братів Кличків і Усика.

    Читайте також:

    Теги: бокс Сауль Альварес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу Альварес – Плант