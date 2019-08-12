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    Український шахіст виграв відкритий чемпіонат США

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    Ілля Нижник став першим українським переможцем Відкритого чемпіонату США - Український шахіст виграв відкритий чемпіонат США
    Ілля Нижник став першим українським переможцем Відкритого чемпіонату США
    Шахова Україна

    Ілля Нижник набрав вісім очок із дев’яти можливих

    22-річний вінницький гросмейстер Ілля Нижник переміг на 120-му Відкритому чемпіонаті США, котрий фінішував 11 серпня в Орландо.

    Наш земляк набрав вісім очок із дев’яти можливих і одноосібно посів перше місце. В турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 – гросмейстери. Друге місце, відставши від Нижника на півочка, посів кубинець Лазаро Брусон. Третім з таким же доробком став поляк Каміль Драґун.

    Зауважимо, що Ілля Нижник з 2014 року живе і навчається у США.  

     Читайте також: Український шахіст Ілля Нижник виграв статусний турнір у США
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