Український шахіст виграв відкритий чемпіонат США



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Ілля Нижник став першим українським переможцем Відкритого чемпіонату США Шахова Україна

Ілля Нижник набрав вісім очок із дев’яти можливих

22-річний вінницький гросмейстер Ілля Нижник переміг на 120-му Відкритому чемпіонаті США, котрий фінішував 11 серпня в Орландо.

Наш земляк набрав вісім очок із дев’яти можливих і одноосібно посів перше місце. В турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 – гросмейстери. Друге місце, відставши від Нижника на півочка, посів кубинець Лазаро Брусон. Третім з таким же доробком став поляк Каміль Драґун.

Зауважимо, що Ілля Нижник з 2014 року живе і навчається у США.

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