  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український велосипедист Гладиш виграв золото чемпіонату Європи в Глазго

    • Розсилка
    Роман Гладиш. Фото: Getty Images - Український велосипедист Гладиш виграв золото чемпіонату Європи в Глазго
    Роман Гладиш. Фото: Getty Images

    Роман вивів збірну на третє місце загальнокомандного заліку

    Український велосипедист Роман Гладиш виграв свою другу медаль чемпіонату Європи, фінішувавши першим в Глазго.

    Після бронзи чемпіонату Європи-2017 Гладиш піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в Шотландії.

    У дисципліні скретч на дистанції в 15 км гонщики проїхали всю дистанцію і першим фінішну лінію перетнув українець:

    .jpg_165
    .

    Зазначимо, що завдяки золоту Гладиша збірна України піднялася на третє місце в загальнокомандному заліку першого в історії чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

    Раніше український плавець Михайло Романчук впевнено виграв золото чемпіонату Європи на дистанції 400 метрів вільним стилем.

    У свою чергу українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук на чемпіонаті Європи в Глазго здобули срібло у технічній програмі.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи Збірна України Велоспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ