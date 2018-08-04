Український велосипедист Гладиш виграв золото чемпіонату Європи в Глазго



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Роман Гладиш. Фото: Getty Images

Роман вивів збірну на третє місце загальнокомандного заліку

Український велосипедист Роман Гладиш виграв свою другу медаль чемпіонату Європи, фінішувавши першим в Глазго.

Після бронзи чемпіонату Європи-2017 Гладиш піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в Шотландії.

У дисципліні скретч на дистанції в 15 км гонщики проїхали всю дистанцію і першим фінішну лінію перетнув українець:

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Зазначимо, що завдяки золоту Гладиша збірна України піднялася на третє місце в загальнокомандному заліку першого в історії чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

Раніше український плавець Михайло Романчук впевнено виграв золото чемпіонату Європи на дистанції 400 метрів вільним стилем.

У свою чергу українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук на чемпіонаті Європи в Глазго здобули срібло у технічній програмі.

Джерело: xsport.ua