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    Романчук підтвердив статус фаворита і вперше в кар'єрі виграв чемпіонат Європи

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    Михайло Романчук (у центрі) - Романчук підтвердив статус фаворита і вперше в кар'єрі виграв чемпіонат Європи
    Михайло Романчук (у центрі)

    Українець впевнено став першим на дистанції 400 метрів вільним стилем

    Український плавець Михайло Романчук впевнено виграв золото чемпіонату Європи на дистанції 400 метрів вільним стилем.

    Після двох бронзових медалей чемпіонату Європи 2016 (на 800 м і 1500 м вільним стилем) Романчук вперше в кар'єрі завоював золото континентальної першості на довгій воді.

    Після перших 50 метрів дистанції українець захопив лідерство і проплив 400 метрів вільним стилем за 3:45.18 (3:46.95 в кваліфікації):

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    Зазначимо, що на чемпіонаті Європи в Глазго, Шотландія Романчук ще виступить на 800 м і 1500 м вільним стилем.

    Нагадаємо, Андрій Говоров виступить на чемпіонаті Європи в статусі підтвердженого власника світового рекорду.

    Як відомо, українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук на чемпіонаті Європи в Глазго здобули срібло у технічній програмі.


    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи водні види спорту Андрій Говоров плавання
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