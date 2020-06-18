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    Українського спортсмена знайшли мертвим біля вершини Фудзіями

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    Олексій Борисенко прожив 37 років - Українського спортсмена знайшли мертвим біля вершини Фудзіями
    Олексій Борисенко прожив 37 років
    Фото - Фейсбук Олексія Борисенка

    Дива, в яке вірили друзі Олексія Борисенка, не сталося

    Тіло загиблого українського спортсмена Олексія Борисенка виявлене на горі Фудзі. Про це в четвер, 18 червня, повідомило інформагентство Kyodo з посиланням на поліцейське управління міста Фудзі-Йосіда в префектурі Яманасі.

    Про зникнення Борисенка в Японії стало відомо ще в лютому. Тоді посольство України 7 березня звернулося до токійську поліцію з проханням про пошук 37-річного спортсмена, який, за даними посольства, міг поодинці спробувати здійснити сходження на Фудзі.

    Поліція 12 травня виявила тіло невідомого чоловіка біля вершини найвищої точки Японії. Зараз він упізнаний як Борисенко.

    За даними ЗМІ, це український бігун і тренер з гірськолижного спорту. Він прибув у Токіо для участі в міжнародному марафоні, який потім був скасований через спалах коронавірусу.

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