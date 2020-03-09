Японська поліція шукає українського спортсмена. Наразі його слідів в околицях Фудзіями не виявлено
Олексій Борисенко зник 29 лютого
Японська поліція проводить пошуки українського атлета Олексія Борисенка, котрий приїхав у Токіо наприкінці лютого, щоб взяти участь у марафонському бігу, але не зміг стартувати через відміну змагань у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу. Справа знаходиться під прямим наглядом посла України в Японії Олени Іванчук.
Борисенко, який торік представляв Україну на чемпіонатах світу з тріалу і гірського бігу, в останнє виходив на зв’язок 29 лютого. З того, що в готельному номері киянина, який також є тренером з гірськолижного спорту, немає спорядження для походу в гори, друзі зробили висновок, що він міг наважитися самостійно підкорювати Фудзіяму. Правда, офіційної заявки відповідним органам Олексій не робив і попереднього маршруту не складав.
Власне, через це поліція не відразу розпочала пошуки спортовця. Пошукову експедицію з задіянням гелікоптерів японські правоохоронці створили лише після того, як справі надали чималого суспільного резонансу.
Офіційна рятувальна операція японських професійних альпіністів-рятувальників та за підтримки двох гелікоптерів розпочалася в неділю, 8 березня. Максимальна висота, якої змогли досягнути пошуковці – 3000 м над рівнем моря.
Поки що жодних доказів присутності Олексія не знайдено. Через погіршення погоди наступний підйом рятувальних груп буде відкладено на один-два дні.