  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Японська поліція шукає українського спортсмена. Наразі його слідів в околицях Фудзіями не виявлено

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Наразі пошуки Олексія Борисенка не дали результату - Японська поліція шукає українського спортсмена. Наразі його слідів в околицях Фудзіями не виявлено
    Наразі пошуки Олексія Борисенка не дали результату
    Фото із соцмереж

    Олексій Борисенко зник 29 лютого

    Японська поліція проводить пошуки українського атлета Олексія Борисенка, котрий приїхав у Токіо наприкінці лютого, щоб взяти участь у марафонському бігу, але не зміг стартувати через відміну змагань у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу. Справа знаходиться під прямим наглядом посла України в Японії Олени Іванчук.

    Борисенко, який торік представляв Україну на чемпіонатах світу з тріалу і гірського бігу, в останнє виходив на зв’язок 29 лютого. З того, що в готельному номері киянина, який також є тренером з гірськолижного спорту, немає спорядження для походу в гори, друзі зробили висновок, що він міг наважитися самостійно підкорювати Фудзіяму. Правда, офіційної заявки відповідним органам Олексій не робив і попереднього маршруту не складав.

    Власне, через це поліція не відразу розпочала пошуки спортовця. Пошукову експедицію з задіянням гелікоптерів японські правоохоронці створили лише після того, як справі надали чималого суспільного резонансу.

    Офіційна рятувальна операція японських професійних альпіністів-рятувальників та за підтримки двох гелікоптерів розпочалася в неділю, 8 березня. Максимальна висота, якої змогли досягнути пошуковці – 3000 м над рівнем моря.

    Поки що жодних доказів присутності Олексія не знайдено. Через погіршення погоди наступний підйом рятувальних груп буде відкладено на один-два дні.

     Читайте також: У Японії тиждень тому зник український спортсмен. Він міг сходити на Фудзіяму
    марафон Японія легка атлетика Олексій Борисенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ