У Японії тиждень тому зник український спортсмен. Він міг сходити на Фудзіяму



В останнє Олексія Борисенка бачили 29 лютого Фото із соцмереж

Українці закликають поширювати інформацію по японських групах

У японській столиці Токіо зник відомий український спортсмен-марафонець, трейлраннер, тренер з гірськолижного спорту Олексій Борисенко, який представляв Україну на чемпіонаті світу з тріалу в 2019 році. Про це сповіщають, звертаючись за допомогою, друзі атлета.

Олексій не виходить на зв’язок з 29 лютого. В останнє його бачили в готелі у Токіо. Є інформація, що після цього він зібрався підніматися на гору Фудзіяма. З собою Борисенко начебто мав якесь спорядження, бо в готельному номері залишилися тільки легкі речі.

Наразі поліція Японії вважає, що фактів для того, щоб організовувати пошукову операцію, мало, тому з пошуками зволікає.

Друзі Олексія Борисенка просять про максимальний розголос із можливим залученням японських друзів та поширення інформації на японських пабліках та ЗМІ. Для цього вони підготували інформацію англійською, текст якої подаємо нижче. Паралельно обговорюється можливість організації приватної рятувальної групи, але для цього теж потрібні узгодження з поліцією.

Athletes! Please help!

Oleksii Borysenko from Ukraine is missing. He was visiting Tokyo and was last seen on February 28th when he exited his hotel and went into the subway. He has not returned to his hotel since then. He has not checked out. All of his stuff is still in the hotel. He missed his flight back to Ukraine and didn’t fly out.

There is a possibility that he could have headed towards Mount Fuji. Japanese police are refusing to conduct a search operation because they do not believe that he could have gone to the mountains. If you have any information or want to help, please let us know.

Our contacts:

Viber

+81-901775 4206 Olena Ivanchuk (Council)

+38-095-869-3550 Alexey Zemlinsky

+38-050-310-2271 Kyrylo Kudinov