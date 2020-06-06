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    Другий раунд легкоатлетичного баттлу: призерок Олімпіади-2012 розділило лише 13 сантиметрів

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    Аліні Логвиненко в багатоскоках забракло до 100 метрів 18-ти сантиметрів - Другий раунд легкоатлетичного баттлу: призерок Олімпіади-2012 розділило лише 13 сантиметрів
    Аліні Логвиненко в багатоскоках забракло до 100 метрів 18-ти сантиметрів

    Після другого виду програми боротьба за перемогу загострилася

    Щойно в чотирьох куточках України і кенійському Ітені відбувся другий раунд безпрецедентного для нашого спорту легкоатлетичного баттлу, назва якому – 5 vs 400». П’ять провідних українських майстринь бігу на 400 метрів в умовах змагального голоду вирішили позмагатися одна з одною на відстані.

    Онлайн-суперечка стартувала тиждень тому, з бігу на кілометр. Перемогу тоді здобула чемпіонка Всесвітньої Універсіади-2019 Катерина Климюк. Крім неї, в баттлі беруть участь бронзові призерки Олімпіади-2012 Анна Рижикова та Аліна Логвиненко, дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор Ольга Ляхова і фіналістка чемпіонату Європи-2018 Вікторія Ткачук.

    Завдання другого туру давала Вікторія Ткачук. Вона запропонувала визначити, хто забіжить найдалі, зробивши по 30 кроків.

    Переможницею сьогодні, 6 червня, стала Логвиненко, яка зараз знаходиться на Одещині. Аліна з результатом 99,82 метри виграла в Анни Рижикової всього 13 сантиметрів. Вікторія Ткачук стала третьою – 92,50 м. Катерина Климюк після перемоги тиждень тому посіла четверту позицію – 91,02 м. Найважче було Ользі Ляховій. Вона досі знаходиться в кенійському Ітені і спробу робила по ґрунтовій дорозі. Це наклало свій відбиток, тому Оля стала п’ятою з результатом 81,19 м.

    Наступної суботи, 13 червня, відбудеться третій раунд баттлу. Його умови будуть оголошені найближчими днями.

    Абсолютна чемпіонка буде визначена за підсумками п’яти турів.

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    легка атлетика Ольга Ляхова Анна Рижикова Аліна Логвиненко Катерина Климюк Вікторія Ткачук
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