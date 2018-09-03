Українському боксеру Бондарчуку дали додаткову ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри



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Тарас зможе виступити у жовтні в Аргентині

Лідер збірної України з боксу у вазі до 60 кг, Тарас Бондарчук, отримав ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, які прийматиме Аргентина.

Про це за два дні до закінчення реєстрації на головний юнацький спортивний старт чотириріччя повідомила Міжнародна боксерська асоціація, інформує офіційний сайт Федерації боксу України

Як зазначається у повідомленні, ліцензію на літні Юнацькі Олімпійські ігри Бондарчук отримав після розподілу так званих універсальних квот Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і Міжнародною боксерською асоціацією (AIBA).

На європейській першості в Італії, яка проходила у квітні поточного року, Тарас виборов срібну нагороду.

«Дуже радий цій звістці. Це справді була моя одна з найзаповітніших мрій – виступити на такому грандіозному спортивному заході як Юнацькі Олімпійські ігри», - сказав сам боксер.

«Гарантую, що докладу максимальних зусиль, аби в останні місяці якісно підготуватися та гідно представити Україну на III Юнацьких Олімпійських іграх», - додав спортсмен.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з боксу серед молоді українські спортсмени здобули чотири нагороди.