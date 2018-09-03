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    Українка Ловчинська – срібна призерка чемпіонату світу з боксу серед молоді

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    Українка Ловчинська – срібна призерка чемпіонату світу з боксу серед молоді

    Усього за підсумками турніру українська команда здобула чотири медалі

    У Будапешті (Угорщина) пройшли заключні фінальні поєдинки чемпіонату світу 2018 року з боксу серед молоді.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    За результатами останніх двобоїв в активі жіночої молодіжної збірної України одна срібна нагорода. Її володаркою стала Марія Ловчинська (вагова категорія +81 кг).

    У фінальному двобої Марія не змогла здолати представницю Казахстану Діну Ісламбекову. Підсумковий рахунок поєдинку – 1:4.

    «Федерація боксу України вітає Марію Ловчинську, старшого тренера Сергія Даниліва, особистого тренера Марії та усю команду з черговою здобутою нагородою», - йдеться у повідомленні прес-служби ФБУ.

    Нагадаємо, в активі української збірної також три бронзові нагороди.

    Треті місця для збірної України вибороли Максим Молодан (вагова категорія 64 кг), Кароліна Махно (вагова категорія 81 кг) і Кирило Стоянчев (вагова категорія +91 кг).

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