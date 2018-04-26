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    Збірна України з боксу на молодіжному чемпіонаті Європи здобула три золоті медалі

    А загалом на рахунку українців сім нагород
    Три золотих, одна срібна та три бронзові медалі – такий підсумок виступів збірної України на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді, який приймала Італія. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. За результатами виступів чоловіча та жіноча збірні команди України здобули сім нагород, а  саме: золото категорія 56 кг:
    • 26 Квiтня, 11:14
    • Розсилка

    А загалом на рахунку українців сім нагород

    Три золотих, одна срібна та три бронзові медалі – такий підсумок виступів збірної України на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді, який приймала Італія.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    За результатами виступів чоловіча та жіноча збірні команди України здобули сім нагород, а  саме:

    золото
    категорія 56 кг: Максим Галінічєв
    категорія 81 кг: Кароліна Махно
    категорія +81 кг: Марія Ловчинська

    срібло
    категорія 60 кг: Тарас Бондарчук

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    бронза
    категорія 52 кг: Юрій Томюк
    категорія 64 кг: Марія Сєдая
    категорія 75 кг: Богдан Толмачов

    Ловчинська у фіналі виявилася сильнішою за білоруску Марію Дєнісову, Махно – за росіянку Анастасію Рибак, а Галінічєв – за італійця Даніеле Оггіано.

    Водночас, Бондарчук зазнав поразки у вирішальному двобої від Нурлана Сафарова з Азербайджану.

    Раніше повідомлялося, що четверо боксерів представлять Україну у фіналах чемпіонату Європи серед молоді.

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