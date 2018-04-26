Збірна України з боксу на молодіжному чемпіонаті Європи здобула три золоті медалі

А загалом на рахунку українців сім нагород

Три золотих, одна срібна та три бронзові медалі – такий підсумок виступів збірної України на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді, який приймала Італія. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. За результатами виступів чоловіча та жіноча збірні команди України здобули сім нагород, а саме: золото категорія 56 кг:



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А загалом на рахунку українців сім нагород

Три золотих, одна срібна та три бронзові медалі – такий підсумок виступів збірної України на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді, який приймала Італія.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

За результатами виступів чоловіча та жіноча збірні команди України здобули сім нагород, а саме:

золото

категорія 56 кг: Максим Галінічєв

категорія 81 кг: Кароліна Махно

категорія +81 кг: Марія Ловчинська

срібло

категорія 60 кг: Тарас Бондарчук

бронза

категорія 52 кг: Юрій Томюк

категорія 64 кг: Марія Сєдая

категорія 75 кг: Богдан Толмачов

Ловчинська у фіналі виявилася сильнішою за білоруску Марію Дєнісову, Махно – за росіянку Анастасію Рибак, а Галінічєв – за італійця Даніеле Оггіано.

Водночас, Бондарчук зазнав поразки у вирішальному двобої від Нурлана Сафарова з Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що четверо боксерів представлять Україну у фіналах чемпіонату Європи серед молоді.