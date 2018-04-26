Збірна України з боксу на молодіжному чемпіонаті Європи здобула три золоті медалі
- 26 Квiтня, 11:14
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А загалом на рахунку українців сім нагород
Три золотих, одна срібна та три бронзові медалі – такий підсумок виступів збірної України на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді, який приймала Італія.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
За результатами виступів чоловіча та жіноча збірні команди України здобули сім нагород, а саме:
золото
категорія 56 кг: Максим Галінічєв
категорія 81 кг: Кароліна Махно
категорія +81 кг: Марія Ловчинська
срібло
категорія 60 кг: Тарас Бондарчук
бронза
категорія 52 кг: Юрій Томюк
категорія 64 кг: Марія Сєдая
категорія 75 кг: Богдан Толмачов
Ловчинська у фіналі виявилася сильнішою за білоруску Марію Дєнісову, Махно – за росіянку Анастасію Рибак, а Галінічєв – за італійця Даніеле Оггіано.
Водночас, Бондарчук зазнав поразки у вирішальному двобої від Нурлана Сафарова з Азербайджану.
Раніше повідомлялося, що четверо боксерів представлять Україну у фіналах чемпіонату Європи серед молоді.