Ультрас «Динамо» вшанували пам'ять Степана Бандери (фото)
Фанати влаштували на честь Провідника пірошоу
Ультрас київського «Динамо» вшанували пам'ять голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Сьогодні, 1 січня, виповнилося 112 років з дня народження Бандери. В українських містах, зокрема й у Києві відбуваються традиційні заходи з цієї нагоди. З урахуванням пандемії коронавірусу цьогоріч відзначення не таке масове, як у попередні роки.
Ультрас «Динамо» відзначили пам’ять Провідника, запаливши піротехніку на мосту над алеєю Героїв Небесної сотні.
Степан Бандера прожив 50 років і був вбитий совєцькими спецслужбами у під’їзд власного будинку в німецькому Мюнхені, де провідник ОУН оселився після того, як Україна була окупована СССР.