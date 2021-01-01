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    Ультрас «Динамо» вшанували пам'ять Степана Бандери (фото)

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    Ультрас &laquo;Динамо&raquo;:&nbsp;&laquo;Прапор червоно-чорний - це наше знамено, червоне - це кохання, а чорне - пекла дно&raquo; - Ультрас «Динамо» вшанували пам'ять Степана Бандери (фото)
    Ультрас «Динамо»: «Прапор червоно-чорний - це наше знамено, червоне - це кохання, а чорне - пекла дно»
    Світлина - WBC Ultras Dynamo

    Фанати влаштували на честь Провідника пірошоу

    Ультрас київського «Динамо» вшанували пам'ять голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери.

    Сьогодні, 1 січня, виповнилося 112 років з дня народження Бандери. В українських містах, зокрема й у Києві відбуваються традиційні заходи з цієї нагоди. З урахуванням пандемії коронавірусу цьогоріч відзначення не таке масове, як у попередні роки.

    Ультрас «Динамо» відзначили пам’ять Провідника, запаливши піротехніку на мосту над алеєю Героїв Небесної сотні.

    Ультрас київського «Динамо» Степана Бандери
    Ультрас київського «Динамо» Степана Бандери

    Степан Бандера прожив 50 років і був вбитий совєцькими спецслужбами у під’їзд власного будинку в німецькому Мюнхені, де провідник ОУН оселився після того, як Україна була окупована СССР.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати Степан Бандера ультрас
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