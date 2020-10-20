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    Ультрас «Динамо» розтягнули на матчі з «Ювентусом» банери проти Суркісів і Луческу (фото)

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    Динамівці стартували в груповому турнірі Ліги чемпіонів вперше за чотири роки - Ультрас «Динамо» розтягнули на матчі з «Ювентусом» банери проти Суркісів і Луческу (фото)
    Динамівці стартували в груповому турнірі Ліги чемпіонів вперше за чотири роки
    Світлина - Михайло Глуховський

    Кияни за керівництва Луческу грають з глядачами вперше

    У ці хвилини команда київського «Динамо» вперше за чотири роки стартувала на груповій стадії Ліги чемпіонів. На НСК «Олімпійський» віце-чемпіони України приймають італійський «Ювентус» з Турина.

    Для динамівських уболівальників цей матч особливий ще й тому, що їх команда у сезоні-2020/2021 грає за присутності глядачів вперше. Нехай і обмеженої кількості, але все ж. До тієї миті, поки вчора Міністерство охорони здоров’я не дало вказівки припинити реалізацію квитків, було продано в межах 14 800 тікетів.

    Раніше, в семи матчах чемпіонату України, грі за Суперкубок України і трьох матчах Ліги чемпіонів кияни грали при порожніх трибунах. Причому навіть тоді, коли в решті українських міст певний відсоток глядачів на трибуни допускався.

    Ультрас киян не сумнівалися: така закритість зумовлена бажанням власників «Динамо» братів Суркісів не допустити публічних протестів, пов’язаних з призначенням тренером команди екс-наставника «Шахтаря» Мірчі Луческу. Досі всі акції фанати проводили за межами стадіонів.

    І ось сьогодні традиційні для останнього часу банери «Суркіси – ганьба «Динамо» і Lucescu, go away», а також розтяжка з перекресленим портретом румунського тренера з’явилися на стадіоні. Також ультрас скандують «Суркіси – ганьба «Динамо».

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    Динамівські ультрас не можуть прийняти призначення Луческу

    Наразі в матчі «Динамо» – «Ювентус» зіграно пів першого тайму. Рахунок – 0:0.

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