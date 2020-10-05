Суркіс просить Кличка допустити глядачів на Лігу чемпіонів. Але не на чемпіонат України (документ)
Власник «Динамо» максимально відмежовує тренера Луческу від рідних фанатів
Власник київського «Динамо» Ігор Суркіс звернувся до мера столиці Віталія Кличка з проханням надати дозвіл на часткову присутність глядачів на матчах Ліги чемпіонів. Ігор Михайлович підкреслив, що найближчим часом, 10 і 13 жовтня, з 30-відсотковою відвідуваністю відбудуться матчі збірної України у рамках Ліги націй проти німців та іспанців.
Разом із тим, про допуск глядачів на матчі «Динамо» в чемпіонаті України не згадано й слова. То за умови, що після п’яти проведених турів кияни залишаються єдиною командою в УПЛ, яка провела при порожніх трибунах усі матчі. Це лише загострює протистояння між братами Суркісами і ультрас клубу, які днями презентували над НСК «Олімпійський» свіже антисуркісівське графіті.
Нагадаємо, що динамівці зіграють у груповому турнірі Ліги чемпіонів вперше за останніх чотири роки. Їх суперниками будуть іспанська «Барселона», італійський «Ювентус» та угорський «Ференцварош».