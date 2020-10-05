Суркіс просить Кличка допустити глядачів на Лігу чемпіонів. Але не на чемпіонат України (документ)



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Ігорю Суркісу потрібні глядачі лише на лізі чемпіонів Світлина - Укрінформ

Власник «Динамо» максимально відмежовує тренера Луческу від рідних фанатів

Власник київського «Динамо» Ігор Суркіс звернувся до мера столиці Віталія Кличка з проханням надати дозвіл на часткову присутність глядачів на матчах Ліги чемпіонів. Ігор Михайлович підкреслив, що найближчим часом, 10 і 13 жовтня, з 30-відсотковою відвідуваністю відбудуться матчі збірної України у рамках Ліги націй проти німців та іспанців.

Разом із тим, про допуск глядачів на матчі «Динамо» в чемпіонаті України не згадано й слова. То за умови, що після п’яти проведених турів кияни залишаються єдиною командою в УПЛ, яка провела при порожніх трибунах усі матчі. Це лише загострює протистояння між братами Суркісами і ультрас клубу, які днями презентували над НСК «Олімпійський» свіже антисуркісівське графіті.

Вітання братам Суркісам від ультрас

Нагадаємо, що динамівці зіграють у груповому турнірі Ліги чемпіонів вперше за останніх чотири роки. Їх суперниками будуть іспанська «Барселона», італійський «Ювентус» та угорський «Ференцварош».

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