Ультрас «Динамо» заявили, що Луческу має піти з посади головного тренера клубу

Також фанати «Динамо» звернули увагу i на мовчання Суркісів

Ультрас ФК «Динамо» зробили заяву, в якому звернули увагу на дикі заяви головного тренера клубу Мірчі Луческу i підозріле мовчання братів Суркісів під час війни, – повідомляє Sport.ua.

«Зараз не до футболу. От абсолютно не до футболу. Але рано чи пізно Україна переможе і нам потрібно буде відбудовувати наше місто. Потім ми повернемось на трибуни рідного стадіону, але це вже буде зовсім інше «Динамо».

А поки занотовуємо факти. Президенти «Динамо» Суркіси в перші ж дні виїхали з України. За 19 днів від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців. 23 лютого на офіційному сайті «Динамо» Григорій Суркіс привітав з ювілеєм Валерія Пустовойтенка і після цього тиша. Повна тиша.

Мірча Луческу дав інтерв’ю італійській пресі, де заявив, що українці та росіяни жили як брати, війна в Україні – це політична проблема, він проти того, щоб російських спортсменів та клуби дискваліфікували з міжнародних змагань.

Для нас, фанатів «Динамо», ці факти не стали несподіванкою. Ми кілька років з усіх сил намагались донести світу, що Суркіси – це ганьба «Динамо», а Луческу повинен піти. Сподіваємось, що хоч сьогодні розкриються очі у тих, хто весь цей час не підтримував нашу позицію.

При цьому усі фанатські групи київського «Динамо» взяли зброю до рук і боронять Україну від окупантів. Паралельно організовано штаб допомоги, ми забезпечуємо наших бійців у різних підрозділах усім, що можемо дістати чи придбати. Від води до тепловізорів», – йдеться у заяві динамівських ультрас.

Нагадаємо, що капітан збірної України i ФК «Шахтар» Андрій Пятов звинуватив рашистів у геноциді. «Найстрашніше – діти гинуть, наші діти! Важливо, що ми всьому світові показуємо, що це справді просто геноцид», – сказав Пятов.