Усі результати вівторка у 4-му турі Ліги чемпіонів

«Баварія» і «Ювентус» достроково вийшли до 1/8 фіналу турніру

За підсумками 4-го туру Ліги чемпіонів вже дві команди забезпечили собі участь у плей-оф турніру. Нижче другого місця у групах не опустяться «Баварія», яка в наступному турі приїде в гості до «Динамо», та «Ювентус».

Ліга чемпіонів. 4-й тур. 2 листопада (вівторок)

Група Е

«Динамо» (Україна) – «Барселона» (Іспанія) – 0:1 (Фаті, 70).

«Баварія» (Німеччина) – «Бенфіка» (Португалія) – 5:2 (Левандовський, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньєс, 75). На 45+1-й хвилині Левандовський («Баварія») не реалізував пенальті.

Група F

«Аталанта» (Італія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 2:2 (Ілічіч, 12, Сапата, 56 – Роналду, 45+1, 90+1).

«Вільярреал» (Іспанія) – «Янг Бойз» (Швейцарія) – 2:0 (Капу, 36, Груневельд, 89).

Група G

«Вольфсбург» (Німеччина) – «Зальцбург» (Австрія) – 2:1 (Баку, 3, Нмеча, 60 — Вобер, 30).

«Севілья» (Іспанія) – «Лілль» (Франція) – 1:2 (Окампос, 15 – Девід, 43, Іконе, 51).

Група H

«Мальме» (Швеція) – «Челсі» (Англія) – 0:1 (Зієш, 56).

«Ювентус» (Італія) – «Зеніт» (Росія) – 4:2 (Дібала, 11, 58, з пенальті, К'єза, 74, Мората, 82 – Бонуччі, 26, у свої ворота, Азмун, 90+2).