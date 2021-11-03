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    Українець вийшов до півфіналу чемпіонату світу з боксу та гарантував собі медаль

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    Юрій Захареєв гарантував собі медаль чемпіонату світу - Українець вийшов до півфіналу чемпіонату світу з боксу та гарантував собі медаль
    Юрій Захареєв гарантував собі медаль чемпіонату світу
    Фото: скріншот

    Юрій Захареєв у квітні переміг на світовій першості серед молоді

    Український боксер Юрій Захареєв вийшов до півфіналу чемпіонату світу, який цими днями проходить у Белграді. У чвертьфіналі 19-річний одесит (йому подарували квартиру в Південній Пальмірі після перемоги на чемпіонаті світу серед молоді у квітні цього року), який виступає у ваговій категорії до 71 кг, завдав поразки досвідченому казаху Асланбеку Шимбергенову.

    Поєдинок пройшов у високому темпі на зустрічних курсах. Захареєв, як і в півфінальній сутичці, поступався супернику в габаритах, але вів бій, виглядав свіжішим і справив враження на суддів. Їхні думки розділилися: троє віддали бій українцю, двоє – казаху.

    У півфіналі Захареєв зустрінеться з Сарханом Алієвим з Азербайджану.

    Юрій лише влітку перейшов у дорослий бокс. Тим не менше, він став єдиним українцем, який бився в чветьфіналі.

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    Теги: чемпіонат світу бокс Юрій Захареєв
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    Українець вийшов до півфіналу чемпіонату світу з боксу та гарантував собі медаль