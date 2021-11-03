Українець вийшов до півфіналу чемпіонату світу з боксу та гарантував собі медаль

Юрій Захареєв у квітні переміг на світовій першості серед молоді

Український боксер Юрій Захареєв вийшов до півфіналу чемпіонату світу, який цими днями проходить у Белграді. У чвертьфіналі 19-річний одесит (йому подарували квартиру в Південній Пальмірі після перемоги на чемпіонаті світу серед молоді у квітні цього року), який виступає у ваговій категорії до 71 кг, завдав поразки досвідченому казаху Асланбеку Шимбергенову.

Поєдинок пройшов у високому темпі на зустрічних курсах. Захареєв, як і в півфінальній сутичці, поступався супернику в габаритах, але вів бій, виглядав свіжішим і справив враження на суддів. Їхні думки розділилися: троє віддали бій українцю, двоє – казаху.

У півфіналі Захареєв зустрінеться з Сарханом Алієвим з Азербайджану.

Юрій лише влітку перейшов у дорослий бокс. Тим не менше, він став єдиним українцем, який бився в чветьфіналі.



