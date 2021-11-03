«Реал» – «Шахтар»: онлайн матчу Ліги чемпіонів

«Гірникам» потрібна перемога, щоб зберегти шанси на вихід до плей-оф турніру

Донецький «Шахтар» після нищівної поразки від «Реала» в київському матчі з іспанцями (0:5) спробує реабілітуватися на полі суперника. «Гірникам», щоб зберегти реальні шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, бажано перемогти. Зробити це буде вкрай непросто. Без травмованого Траоре команда Роберто Де Дзербі грає без нападника, атакує з глибини, і голи забиває виключено в чемпіонаті України. В груповому турнірі ЛЧ «Шахтар» ще жодного разу не засмутив воротаря суперників.

«Те, що «Шахтар» не забив жодного гола, вважаю випадковістю, – розповів перед матчем з «Реалом» де Дзербі. – В грі проти «Шерифа» у нас було 25 ударів і 110 разів ми проникали у їхній штрафний майданчик, проти «Інтера» теж було чимало шансів. Навіть проти Реала до їхнього третього голу ми дещо створювали. Тому це просто випадковість».

«Шахтарю» належить виконати дуже непросте завдання. Букмекери в український клуб не вірять. «Реал» же набрав безпрограшну ходу. Гра з «Шахтарем» для нього буде вже четвертою за останні 10 днів. В трьох попередніх «вершкові» здобули дві перемогу і один матч звели внічию.

18:45. 1 година до матчу. Вже відомі стартові склади команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Модріч, Каземіро, Лукас Васкес, Вінісіус Жуніор, Бензема.

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Фернандо, Мудрик, Тете.

Минулого року суперники вже зустрічалися в груповому турнірі. Тоді двічі переміг «Шахтар» – 3:2 в гостях і 2:0 вдома.

Учора, нагадаємо, столичне «Динамо» зустрічалося з іншим іспанським клубом «Барселоною» і зазнало поразки – 0:1.

Турнірна таблиця