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    Нападник «Барселони» пропустить три місяці через проблеми з серцем

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    Серхіо Агуеро в цьому році вже не зіграє - Нападник «Барселони» пропустить три місяці через проблеми з серцем
    Серхіо Агуеро в цьому році вже не зіграє
    Фото з відкритих джерел

    Агуеро замінили в матчі з «Алавесом», наразі він перебуває під наглядом лікарів

    Новачок «Барселони» аргентинський нападник Серхіо Агуеро не зможе допомогти команді в найближчі три місяці. Гравця замінили під час матчу 12-го туру іспанської Прімери з «Алавесом» (1:1) через тахікардію.

    Як повідомляє прес-служба іспанського клубу, Агуеро перебуває під наглядом лікарів. Через проблеми з серцем Серхіо цього року на футбольному полі не з’явиться.

    Під час матчу з «Алавесом» футболіст ліг на газон, відчувши дискомфорт у грудях та утруднення дихання.

    2 листопада «Барселона» зіграє в Києві з «Динамо» в 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів.

    Мірча Луческу пообіцяв яскравий футбол у виконанні української команди.

    Раніше тренер «Барселони» розповів, як команда має виходити з кризи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Серхіо Аґуеро
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    Нападник «Барселони» пропустить три місяці через проблеми з серцем