Усик анонсував бій з Джейком Полом

Дата та місце проведення бою поки що не оголошені

Дата та місце проведення бою поки що не оголошені

Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі, анонсував можливий бій за правилами ММА з американським блогером та боксером Джейком Полом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на афішу бою у соцмережах.

Таке рішення є досить несподіваним, враховуючи, Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі у своєму останньому бою, а Джейк Пол нещодавно переміг Майка Тайсона.

Як зазначає видання Sport, колишній боєць UFC Ден Харді висловив думку, що Усик має всі шанси на перемогу, враховуючи його неймовірну роботу ніг та інтелект у бою. Харді також зазначив, що Джейк Пол може зіткнутися з серйозними труднощами, оскільки його навички боротьби залишають бажати кращого.

«Усик – досить ексцентричний, щоб спробувати свої сили в октагоні. Українець є дуже цікавим боксером, який органічно впишеться у змішані єдиноборства.

Я не бачу жодних шансів для Джейка перемогти у цьому бою. У нього жахливі навички у боротьбі, тому доведеться битися у стійці. Не можна забувати, що Усик – розумний спортсмен з неймовірною роботою ніг, він не дозволить супернику навіть наблизитися до себе. Безперечно, буде жахливий бій для американця.

Повторюся, я розумію, чому українець планує вийти в октагон, адже має чудові шанси на перемогу. Проте Пол робить помилку, якщо всерйоз думає про такий поєдинок. Джейк матиме шанси в октагоні, якщо проти нього вийде спортсмен, якому буде більше 40 років», – розповів Харді.

Усик VS Пол

Анонс бою Усика і Пола скріншот з соцмереж

Олександр Усик – український професійний боксер, який здобув світову славу завдяки своїм видатним досягненням у надважкій вазі. Він є непереможеним чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO та The Ring. Усик також став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі у 2018 році, перемігши Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Усик відомий своєю технікою, інтелектом у бою та неймовірною роботою ніг. Його останній бій проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2024 року завершився одноголосною перемогою, що підтвердило його статус одного з найкращих боксерів сучасності.

Джейк Пол – американський відеоблогер, актор і професійний боксер, який здобув популярність завдяки своїм відео на платформі Vine та YouTube. Він розпочав кар'єру у професійному боксі у 2020 році і вже має 11 перемог, з яких 7 – нокаутом. Пол також відомий своїми виставковими боями, включаючи перемогу над легендарним Майком Тайсоном у листопаді 2024 року.

Джейк Пол активно використовує свою популярність для просування боксу серед молоді та створення шоу, які привертають увагу мільйонів глядачів. Він також заснував боксерську промоутерську компанію Most Valuable Promotions, яка допомагає організовувати бої та підтримувати молодих спортсменів.