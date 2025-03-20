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У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
Під науковим консультуванням і керівництвом Музичука захистили 10 докторських і 45 кандидатських дисертацій

Науковець Смірнов назвав керівника дисертації Усика Музичука «дуже яскравою особистістю»

Колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджує, що науковий керівник дисертації чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Музичук був опонентом 23 дисертацій, у яких було виявлено плагіат. Про це повідомляє «Главком».

Самого Музичука Смірнов називає «дуже яскравою особистістю».

«Щодо наукового керівника дисертації боксера Усика. Це дуже яскрава особистість. Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Науковий керівник 15 дисертацій із плагіатом. Опонент 23 дисертацій із плагіатом», – написав у Facebook Смірнов.

Разом з тим, у коментарях до свого допису він відмовився надати посилання, які б підтвердили його слова щодо Музичука.

«Це дані з закритого джерела (будемо сподіватися, що через деякий час відкриють)», – відповів Смірнову одному з користувачів Facebook на прохання надати лінки.

Сайт Район.Ківерці зазначає, що Олександр Музичук народився 23 вересня 1973 року у місті Ківерці (Волинська область).

Він здобув юридичну освіту, працював у правоохоронних органах та зробив значний внесок у розвиток адміністративного права. Сьогодні він є відомим науковцем, автором численних досліджень та науковим керівником багатьох дисертацій.

У серпні 1994 року чоловік вступив до Харківського інституту внутрішніх справ на юридичний факультет. У 1998 закінчив університет та здобув повну вищу освіту за спеціальністю правознавство. З серпня був 1994 на службі в органах внутрішніх справ, міліції, потім поліції, має спеціальне звання полковник поліції.

З 1998 року й до нині працював у ХНУВС на посадах викладача кафедри адміністративного права, викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, начальника науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів. 

З у 2011 році став начальником факультету № 1  – підготовки фахівців для підрозділів слідства, а з 2023 року проректор Харківського національного університету внутрішніх справ.

Є керівником наукової школи «З проблем контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні». 

Під науковим консультуванням і керівництвом Олександра Музичука захистили 10 докторських і 45 кандидатських дисертацій.

Як повідомлялося, раніше Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Теги: Олександр Усик наука бокс

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