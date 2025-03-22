Бій Формана і Мухаммеда Алі вважається одним із найвизначніших в історії боксу

Помер легендарний американський боксер Джордж Форман. Йому було 76 років. Як інформує «Главком», про це пише New York Post. Видання посилається на допис його родичів у соціальній мережі, які і повідомили про смерть боксера.

Форман народився 10 січня 1949 року у американському штаті Техас. Він є олімпійським чемпіоном, здобув золото на Олімпійських іграх 1968 року.

Молодий боксер Форман фото з відкритих джерел

Американець чемпіон світу у важкій вазі у 1973-1974 (WBC, WBA) та 1994 та 1995 (WBA, IBF) – став найстарішим чемпіоном в історії у віці 45 років. Форман повертався на ринг після 10-річної перерви: боксував із 1987 по 1997 роки.

Його рекорд це 76 перемог (68 нокаутом), п'ять поразок. Джордж Форман провів поєдинки з кількома найвідомішими боксерами в історії. Він бився з легендарним Мухаммедом Алі. Алі нокаутував Формана у восьмому раунді, використавши свою знамениту тактику rope-a-dopе.

Цей бій вважається одним із найвизначніших в історії боксу.

Форман двічі бився з Джо Фрейзером, і обидва рази переміг. У першому бою 1973 року він здобув блискавичну перемогу нокаутом у другому раунді, ставши чемпіоном світу.

Форман переміг Кена Нортона технічним нокаутом у другому раунді у 1974 році, захищаючи титул. У 1991 році Форман повернувся й провів поєдинок за титул проти Евандера Холіфілда. Він програв за очками, але показав вражаючу форму на той час.

У1994 році Форман нокаутував Майкла Мурера у 10-му раунді, ставши найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі.

Після боксу став телевізійним коментатором, пастором та бізнесменом. Найвідоміший його продукт цегриль George Foreman Grill, який став комерційним хітом.

У 2023 році вийшов біографічний фільм «Великий Джордж Форман», який розповідає про життя легендарного американського боксера Джорджа Формана.

Стрічка охоплює його шлях від важкого дитинства до здобуття титулу чемпіона світу, а також його духовне переродження та повернення на ринг.

У фільмі показано, як Джордж, вирісши в бідності та зіткнувшись із численними труднощами, знаходить свій шлях у боксі. Після досягнення вершини спортивної кар'єри він відходить від спорту, стає пастором, але згодом повертається на ринг, щоб знову стати чемпіоном світу у важкій вазі, встановивши рекорд як найстарший чемпіон у цій категорії.