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Усик розповів, чи планує піти в політику

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик розповів, чи планує піти в політику
Усик зауважив, що готовий стати міністром спорту України
фото: скріншот з відео

Усик: Мені постійно пропонують іти в політику

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зауважив, що не бачить себе політиком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Усик знову заявив, що готовий стати міністром спорту України: «Міністр спорту? Це не політична посада, мені здається. Ну, це політика, але трохи інша. Якби завтра запропонували стати міністром спорту? Я б відмовився. Якщо я ніколи ним не стану, мене це не засмутить».

До слова, промоутер володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перемовини з британцем Даніелем Дюбуа щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. Красюк зазначив, що перемовини ведуться щодо організації бою у Великій Британії. 

Раніше видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року. Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

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Теги: Олександр Усик спорт бокс політика

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