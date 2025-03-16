«Не хочу, щоб було, як у Мілевського». Дружина Усика розповіла, як веде сімейний бізнес

Катерина Усик: У нас було багато, так би мовити «приблуд», через яких ми втрачали кошти

Катерина Усик: Я працюю тільки з тими людьми, яких давно знаю

Дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Катерина розповіла, як веде сімейний бізнес, пригадавши невдалий досвід ексфорварда київського «Динамо» Артема Мілевського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Славу Дьоміна.

Катерина Усик наголосила, що вона не хоче залишитися ні з чим, як це сталося з Мілевським.

«Я не хочу, щоб у мене було так, як у Артема Мілевського. Коли є гроші, плани й всі біля тебе труться, а насправді хочуть обдурити. В підсумку, ти залишаєшся ні з чим. Крім Мілевського є багато подібних прикладів в боксі, та й взагалі, у світі. Я так не хочу», – сказала Катерина.

Вона також назвала суми, які вони з Олександром втратили через недобросовісних партнерів по бізнесу

«Я працюю тільки з тими людьми, яких давно знаю, і з якими у мене давно були проєкти, які цінують Сашину працю. Хоча в нас було багато, так би мовити «приблуд», через яких ми втрачали кошти, а це більше мільйона доларів», – розповіла дружина боксера.

Нагадаємо, Олександр Усик вирішив знести свій будинок у Ворзелі (Київська область), у якому навесні 2022-го жили росіяни.

Усик, зокрема, зазначив, що будинок перебуває у поганому стані.

«Будинок у поганому стані. Росіяни там жили. Їх туди привезли якоюсь білою машиною. Вони знали, чий це будинок. Це потім розповідали сусіди, які там ще залишалися на той момент. Я думаю, що ми його зноситимемо під фундамент. Зараз ми живемо в іншому будинку біля Києва», – заявив Усик.

Нагадаємо, Усик розповів, що не бачить себе політиком.

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Усик знову заявив, що готовий стати міністром спорту України: «Міністр спорту? Це не політична посада, мені здається. Ну, це політика, але трохи інша. Якби завтра запропонували стати міністром спорту? Я б відмовився. Якщо я ніколи ним не стану, мене це не засмутить».

До слова, промоутер володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перемовини з британцем Даніелем Дюбуа щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. Красюк зазначив, що перемовини ведуться щодо організації бою у Великій Британії.

Раніше видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року. Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.