Чи буде бокс представлений на Олімпіаді? Виконком МОК ухвалив рішення

У червні 2023 року сесія МОК більшістю голосів виключила IBA, яку очолює підсанкційний росіянин Кремльов з олімпійського руху

Виконком МОК рекомендував включити бокс до програми Олімпіади-2028

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував включити бокс до програми літніх Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента МОК Томаса Баха.

У червні 2023 року сесія МОК більшістю голосів виключила Міжнародну асоціацію боксу (IBA), яку очолює підсанкційний росіянин Умар Кремльов з олімпійського руху. Змагання з боксу на Олімпіаді 2024 року у Парижі організовував спеціальний підрозділ, створений МОК. Альтернативна організація World Boxing була заснована національними федераціями, що вийшли зі складу IBA.

«Виконком розглядав питання включення боксу до програми Ігор-2028. Після тимчасового визнання міжнародної федерації World Boxing у лютому ми опинилися у ситуації для ухвалення цього рішення. Рекомендація буде дана сесії, я впевнений, що вона схвалить її, щоб спортсмени з усього світу були впевнені, що зможуть брати участь в Олімпійських іграх 2028 року, якщо їхні національні федерації будуть визнані World Boxing», – сказав Бах на прес-конференції.

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті відповіли на запитання про фото очільника організації Томаса Баха з російською лижницею з нейтральним статусом Варварою Прохоровою, яка має звання прапорщика російської армії.

«З будь-яким індивідуальним нейтральним спортсменом, якого міжнародна федерація визнала відповідним, слід поводитись так само, як і з будь-яким іншим спортсменом, що змагається», – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, минулого тижня Варвара Прохорова зустрілась з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

«Ранок розпочався у чудовій компанії з містером Томасом Бахом та олімпійським сувеніром», – підписала своє фото з Бахом Прохорова.

На коментар з закликом «вирішити питання» з Томасом Варвара відповіла: «Так, ми розмову провели. І на Ельбрус покликали».

Як повідомлялося, Міжнародна федерація лижного альпінізму (ISMF) в кінці 2024 року допустила до змагань росіянку Варвару Прохорову. На офіційному сайті російського ЦСКА зазначається, що у неї є звання прапорщика Збройних сил російської федерації.

Прохорова тепер має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії.

Варто зазначити, що у рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету наголошується, що нейтральний статус можуть отримати лише ті російські спортсмени, які не є представниками збройних сил чи силових відомств РФ.

На сайті ISMF зазначається, що до Офісу організації з питань етики та відповідності входить росіянин Максим Солдаткін.

Сама Прохорова в інтерв'ю російським пропагандистам зазначала, що Солдаткін також причетний до отримання нею «нейтрального статусу» .

«Не знаю, як у федерації реагували на наші листи (щодо отримання нейтрального статусу). Ми отримували лаконічні відповіді на конкретні питання. Але у міжнародній федерації працює росіянин Максім Солдаткін. Не можу сказати, що він нам безпосередньо допомагає, але ми завжди через нього дізнавалися про всі новини», – розповіла Прохорова.