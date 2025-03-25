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Боксер Усик став моделлю (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Обличчям проєкту став абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик
фото: damirli.com

Damirli та ДТЕК презентували колаборацію: одяг, натхненний роботою енергетиків під час війни

Український бренд Damirli у співпраці з ДТЕК створив колекцію одягу, що відсилає до форми енергетиків – людей, які з початку повномасштабної війни відновлюють зруйновану інфраструктуру та повертають світло в українські міста та домівки. 

Центральним елементом колекції стала весняно-осіння куртка, дизайн якої відсилає до спецодягу енергетиків. Її меседж – Fight for Light – нагадує про щоденну працю тих, хто робить своє без зайвого розголосу, але з критичним значенням для країни.

Обличчям проєкту став абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який неодноразово підтримував українську енергетику, привертаючи уваги світової спільноти до необхідності її відновлення. 

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«Моє натхнення – це Бог, родина, люди. Це світло, що горить усередині й не піддається темряві. Світло – це не тільки те, що навколо. Це те, що всередині. Його не вимкнеш, не загасиш, не зупиниш. Воно горить у волі, в дії, в перемозі. Воно горить у справжніх героях – енергетиках, які щодня борються, щоб світло було в кожному домі. «Fight for Light» – це наша битва за світло, яке ніколи не згасає», – зазначив Олександр Усик.

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100% прибутку від продажу куртки буде передано на психологічну підтримку дітей, які втратили батьків під час війни. Партнером у реалізації цієї мети стала ГО Gen.Ukrainian.

«Ми хочемо, щоб цей одяг розповідав історію незламності українців, кожен з яких на своєму місці відстоює незалежність країни, відбудовує зруйноване ворогом, повертає світло надії тим, хто зараз цього потребує найбільше. Ми створили річ, яка працює не тільки як одяг, а і як знак підтримки. Це спосіб розповісти про тих, хто продовжує тримати країну в складний час – і допомогти тим, хто цього найбільше потребує», – зазначають у Damirli.

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Теги: ДТЕК українці Олександр Усик

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