«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику

Залужний та Усик, крім основної роботи, ще й знайшли час на захист дисертацій

Поперешнюк: У мене не те що на дисертацію, на уроки англійської часу бракує

Співвласник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк позаздрив людям, які, крім основної роботи, ще встигають писати книги чи захищати дисертації. Про це повідомляє «Главком».

Поперешнюк також зазначив, що у особисто у нього навіть не вистачає часу на уроки з англійської мови.

«Щиро заздрю людям, які попри основну роботу встигають ще й дисертацію захистити чи взагалі книгу написати. У мене не те що на дисертацію, на уроки англійської часу бракує. Про написання книг і мови немає, шукаю час щоб хоч інколи їх почитати. До речі, як їм це вдається? Поділитесь своїми секретами тайм-менеджменту?», – написав у Facebook співвласник «Нової Пошти».

Нагадаємо, боксер Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Як повідомлялося, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Він також акцентував увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.

Як повідомлялося, у 2023 році Валерій Залужний захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.

Тема роботи Залужного пов’язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Захист дисертації відбувся в Одеській юридичній академії.