Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
Залужний та Усик, крім основної роботи, ще й знайшли час на захист дисертацій
колаж: Главком

Поперешнюк: У мене не те що на дисертацію, на уроки англійської часу бракує

Співвласник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк позаздрив людям, які, крім основної роботи, ще встигають писати книги чи захищати дисертації. Про це повідомляє «Главком».

Поперешнюк також зазначив, що у особисто у нього навіть не вистачає часу на уроки з англійської мови.

«Щиро заздрю людям, які попри основну роботу встигають ще й дисертацію захистити чи взагалі книгу написати. У мене не те що на дисертацію, на уроки англійської часу бракує. Про написання книг і мови немає, шукаю час щоб хоч інколи їх почитати. До речі, як їм це вдається? Поділитесь своїми секретами тайм-менеджменту?», – написав у Facebook співвласник «Нової Пошти».

Нагадаємо, боксер Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Як повідомлялося, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Він також акцентував увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

  • Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.

Як повідомлялося, у 2023 році Валерій Залужний захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії

Тема роботи Залужного пов’язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Захист дисертації відбувся в Одеській юридичній академії.

Теги: Нова пошта наука Валерій Залужний Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний: Буде важко, але разом ми все подолаємо
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
1 березня, 22:51
Залужний: Що потрібно Україні? На сьогоднішній день нам потрібна абсолютна підтримка Великої Британії
Залужний висловив повну солідарність із Зеленським
6 березня, 08:37
Популярний овоч допоможе у боротьбі із раком
Помідори знижують ризик розвитку кількох видів раку – дослідження
10 березня, 15:51
Вчені досліджували деградацію мозку
Американські вчені назвали вік, коли мозок починає деградувати
12 березня, 02:26
Найстаріший кратер від падіння метеориту був виявлений в Австралії
Сліди стародавнього метеорита можуть переписати історію Землі
10 березня, 10:44
Керн тер'єри – це енергійні, життєрадісні та незалежні собаки з яскраво вираженим мисливським інстинктом
Названо найкрасивішу породу собак з погляду науки
11 березня, 10:20
Залужний анонсував свою нову книжку про повномасштабне вторгнення
Залужний сходив на ярмарок у Лондоні: свіжі фото
13 березня, 16:56
У будинок Усика на Київщині навесні 2022 року заселилися російські окупанти
Усик знесе свій будинок, у якому в 2022 році жили російські окупанти
14 березня, 21:11
Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту»
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
19 березня, 11:10

Новини

Бельгія – Україна: де дивитися трансляцію вирішальної гри плей-оф Ліги націй
Бельгія – Україна: де дивитися трансляцію вирішальної гри плей-оф Ліги націй
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
Магучіх здобула бронзу чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Магучіх здобула бронзу чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
Гераскевич оцінив шанси 17-річного Лавренюка на здобуття олімпійської ліцензії
Гераскевич оцінив шанси 17-річного Лавренюка на здобуття олімпійської ліцензії
Наш бюджет у рази менший, ніж у суперників, але ми їх перемагаємо, – Гераскевич
Наш бюджет у рази менший, ніж у суперників, але ми їх перемагаємо, – Гераскевич
Збірна України з біатлону здобула 10 ліцензій на Олімпіаду-2026
Збірна України з біатлону здобула 10 ліцензій на Олімпіаду-2026

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
57K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
46K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
11K
Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)
9477
Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua