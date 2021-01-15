Усик і Ломаченко – у ТОП-10 першого в 2021 році боксерського рейтингу
Очолює список мексиканець Сауль Альварес
Авторитетне боксерське видання BoxingScene опублікувало перший у 2021 році рейтинг най кращих боксерів незалежно від вагової категорії. До першої десятки потрапили одразу двоє українців.
1. Сауль Альварес (54-1-2; 36 КО)
2. Наоя Інує (20-0; 17 КО)
2. Теренс Кроуфорд (37-0; 28 КО)
4. Еррол Спенс (27-0; 21 КО)
5. Теофімо Лопес (16-0; 12 КО)
6. Олександр Усик (18-0; 13 КО)
7. Артур Бетербієв (15-0; 15 КО)
8. Хуан Франціско Естрада (41-3; 28 КО)
9. Василь Ломаченко (14-2; 10 КО)
10. Джош Тейлор (17-0; 13 КО)
Нагадаємо, що в 2020-му Ломаченко втратив чемпіонські пояси, поступившись Теофімо Лопесу. Усик позбувся звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі добровільно, перейшовши у супертяжі. Торік він встиг перемогти британця Дерека Чісору.