  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усик і Ломаченко – у ТОП-10 першого в 2021 році боксерського рейтингу

    • Розсилка
    Попри відсутність ттитулів Олександр Усик і Василь Ломаченко залишаються в світовому топі - Усик і Ломаченко – у ТОП-10 першого в 2021 році боксерського рейтингу
    Попри відсутність ттитулів Олександр Усик і Василь Ломаченко залишаються в світовому топі
    Світлина із соцмереж

    Очолює список мексиканець Сауль Альварес

    Авторитетне боксерське видання BoxingScene опублікувало перший у 2021 році рейтинг най  кращих боксерів незалежно від вагової категорії. До першої десятки потрапили одразу двоє українців.

    1. Сауль Альварес (54-1-2; 36 КО)

    2. Наоя Інує (20-0; 17 КО)

    2. Теренс Кроуфорд (37-0; 28 КО)

    4. Еррол Спенс (27-0; 21 КО)

    5. Теофімо Лопес (16-0; 12 КО)

    6. Олександр Усик (18-0; 13 КО)

    7. Артур Бетербієв (15-0; 15 КО)

    8. Хуан Франціско Естрада (41-3; 28 КО)

    9. Василь Ломаченко (14-2; 10 КО)

    10. Джош Тейлор (17-0; 13 КО)

    Нагадаємо, що в 2020-му Ломаченко втратив чемпіонські пояси, поступившись Теофімо Лопесу. Усик позбувся звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі добровільно, перейшовши у супертяжі. Торік він встиг перемогти британця Дерека Чісору.

     Читайте також: Поєдинок Ломаченко-Лопес визнаний боєм року
    Теги: бокс Василь Ломаченко Теренс Кроуфорд рейтинг Олександр Усик Еррол Спенс Наоя Іноує Сауль Альварес Теофімо Лопес Артур Бетербієв Джош Тейлор Хуан Франціско Естрада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies