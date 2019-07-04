Ломаченко встановив новий рекорд. На цей раз - у рибалці (фото)
Клює так, що Василь Ломаченко забуває про все на світі
Instagram Василя Ломаченка
Український боксер встановив відразу два досягнення
Чемпіон світу WBA/WBO в процесі підготовки до наступного бою проти британця Люка Кемпбелла не забуває й про дозвілля.
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В Instagram боксер виклав дві світлини. На обох він з великою рибою.
«Нові рекорди: один карп - 10 кг, другий - 13 кг», - підписав боксер.
Василь Ломаченко в рибалці теж висмикує по-крупному
Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кембпбелл відбудеться 31 серпня на О2-Арені у Лондоні.