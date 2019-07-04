  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ломаченко встановив новий рекорд. На цей раз - у рибалці (фото)

    • Розсилка
    Клює так, що Василь Ломаченко забуває про все на світі - Ломаченко встановив новий рекорд. На цей раз - у рибалці (фото)
    Клює так, що Василь Ломаченко забуває про все на світі
    Instagram Василя Ломаченка

    Український боксер встановив відразу два досягнення

    Чемпіон світу WBA/WBO в процесі підготовки до наступного бою проти британця Люка Кемпбелла не забуває й про дозвілля.

    Читайте також

    В Instagram боксер виклав дві світлини. На обох він з великою рибою.

    «Нові рекорди: один карп - 10 кг, другий - 13 кг», - підписав боксер.

    lomachenko-fish
    Василь Ломаченко в рибалці теж висмикує по-крупному

    Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кембпбелл відбудеться 31 серпня на О2-Арені у Лондоні.

    Читайте також
    бокс Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ