Ломаченко встановив новий рекорд. На цей раз - у рибалці (фото)



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Клює так, що Василь Ломаченко забуває про все на світі Instagram Василя Ломаченка

Український боксер встановив відразу два досягнення

Чемпіон світу WBA/WBO в процесі підготовки до наступного бою проти британця Люка Кемпбелла не забуває й про дозвілля.

В Instagram боксер виклав дві світлини. На обох він з великою рибою.

«Нові рекорди: один карп - 10 кг, другий - 13 кг», - підписав боксер.

Василь Ломаченко в рибалці теж висмикує по-крупному

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кембпбелл відбудеться 31 серпня на О2-Арені у Лондоні.