Очевидне неймовірне: титульний бій завершився глибоким нокаутом на десятій секунді (відео)



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Канат Іслам довго з суперником не панькався Скрін-шот

Казахстанський панчер шокував грізного домініканця

Казахстанський боксер Канат Іслам (26-0, 21 КО) вражаючим нокаутом повернувся на ринг після дворічної простою.

Сьогодні, 5 липня, Канат виступив у рамках вечора боксу в Алмати, в Палаці культури і спорту імені Балуана Шолака. Суперником Іслама був боксер з Домініканської Республіки Хуліо де Хесус (27-2, 24 КО). Бій у першій середній вазі завершився вже на десятій секунді першого раунду: казахстанець пробив потужний хук справа, після чого швидко добив поваленого суперника. Рефері негайно дав відмашку про закінчення бою, присудивши Ісламу перемогу технічним нокаутом.

Цей поєдинок був титульним – Канат Іслам виграв вакантний пояс у першій середній вазі за версією WBO Inter-Continental.