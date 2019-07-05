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    Очевидне неймовірне: титульний бій завершився глибоким нокаутом на десятій секунді (відео)

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    Канат Іслам довго з суперником не панькався - Очевидне неймовірне: титульний бій завершився глибоким нокаутом на десятій секунді (відео)
    Канат Іслам довго з суперником не панькався
    Скрін-шот

    Казахстанський панчер шокував грізного домініканця

    Казахстанський боксер Канат Іслам (26-0, 21 КО) вражаючим нокаутом повернувся на ринг після дворічної простою.

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    Сьогодні, 5 липня, Канат виступив у рамках вечора боксу в Алмати, в Палаці культури і спорту імені Балуана Шолака. Суперником Іслама був боксер з Домініканської Республіки Хуліо де Хесус (27-2, 24 КО). Бій у першій середній вазі завершився вже на десятій секунді першого раунду: казахстанець пробив потужний хук справа, після чого швидко добив поваленого суперника. Рефері негайно дав відмашку про закінчення бою, присудивши Ісламу перемогу технічним нокаутом.

    Цей поєдинок був титульним – Канат Іслам виграв вакантний пояс у першій середній вазі за версією WBO Inter-Continental.

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