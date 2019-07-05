Казахстанський боєць двічі відправляв у нокдаун, а потім нокаутував суперника з України (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арман Рисбек навіть не сильно розімнявся Объектив.kz

Не всі українські боксери – Усик і Ломаченко

У рамках вечора професійного боксу в Алмати (Казахстан) місцевий нокаутер Арман Рисбек (6-0, 5 КО), який є триразовим чемпіоном своєї країни, вирубав українця Дениса Чечету (9-14-2, 8 КО).

Бій у суперсередній вазі був запланований на шість раундів і закінчився достроковою перемогою Рисбека – нокаутом у першому раунді. Перед цим українець двічі побував у нокдауні. Таким чином, Арман здобув шосту перемогу серед профі і п'яту - нокаутом.

Головною подією вечора боксу в Алмати став бій, у якому місцевий улюбленець Канат Іслам (26-0, 21 КО) нокаутував домініканця Хуліо де Хесуса (27-2, 24 КО). Суперники билися за вакантний титул чемпіона WBO Inter-Continental у першій середній вазі.