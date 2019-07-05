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    Казахстанський боєць двічі відправляв у нокдаун, а потім нокаутував суперника з України (відео)

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    Арман Рисбек навіть не сильно розімнявся - Казахстанський боєць двічі відправляв у нокдаун, а потім нокаутував суперника з України (відео)
    Арман Рисбек навіть не сильно розімнявся
    Объектив.kz

    Не всі українські боксери – Усик і Ломаченко

    У рамках вечора професійного боксу в Алмати (Казахстан) місцевий нокаутер Арман Рисбек (6-0, 5 КО), який є триразовим чемпіоном своєї країни, вирубав українця Дениса Чечету (9-14-2, 8 КО).

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    Бій у суперсередній вазі був запланований на шість раундів і закінчився достроковою перемогою Рисбека – нокаутом у першому раунді. Перед цим українець двічі побував у нокдауні. Таким чином, Арман здобув шосту перемогу серед профі і п'яту - нокаутом.

    Головною подією вечора боксу в Алмати став бій, у якому місцевий улюбленець Канат Іслам (26-0, 21 КО) нокаутував домініканця Хуліо де Хесуса (27-2, 24 КО).  Суперники билися за вакантний титул чемпіона WBO Inter-Continental у першій середній вазі.

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