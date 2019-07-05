Знаменитий Мейвезер похизувався двома мільйонами доларів готівкою (фото)
Флойд Мейвезер
MMA Fighting
Непереможного боксера вважають одним з найбагатших у світі спортсменів
Непереможний американський 42-річний боксер Флойд Мейвезер похизувався фото з двома мільйонами доларів готівкою. Так американець відповів критикам та хейтерам.
«Я впродовж 23 років чую, що все, що я роблю – лише вихваляюся автомобілями, коштовностями, будинками, жінками, одягом та грошима. Ось, що відповім: радий, що ви витратили понад два десятиріччя на ненависть до мене замість того, аби будувати власний спадок», - написав спортсмен в мережі Інстаграм.
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Флойд Мейвезер-молодший здобув 50 перемог у 50-ти поєдинках в професіональному боксі. Володар чемпіонських поясів у різних вагових категоріях за різними версіями.