Усик вибув з рейтингу IBF у важкій вазі



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Раніше український боксер відмовився від чемпіонського поясу IBF

Український боксер Олександр Усик залишив рейтинг IBF у важкій вазі. Раніше він відмовився від чемпіонського поясу IBF у цій ваговій категорії.

Олександр Усик готується до виступів у надважкій ваговій категорії. Дебют українця в цьому дивізіоні мав відбутися ще 25 травня, однак зірвався через пошкодження в Олександра.

Наразі Усик планує провести перший бій у надважкій вазі в вересні проти Карлоса Такама, з яким і мав битися в травні.