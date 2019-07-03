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    Усик вибув з рейтингу IBF у важкій вазі

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    Олександр Усик - Усик вибув з рейтингу IBF у важкій вазі
    Олександр Усик
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    Раніше український боксер відмовився від чемпіонського поясу IBF

    Український боксер Олександр Усик залишив рейтинг IBF у важкій вазі. Раніше він відмовився від чемпіонського поясу IBF у цій ваговій категорії.

    Олександр Усик готується до виступів у надважкій ваговій категорії. Дебют українця в цьому дивізіоні мав відбутися ще 25 травня, однак зірвався через пошкодження в Олександра.

    Наразі Усик планує провести перший бій у надважкій вазі в вересні проти Карлоса Такама, з яким і мав битися в травні.

     Читайте також: Усик став претендентом на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа
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