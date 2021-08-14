В чемпіонаті України з футболу з’явився одноосібний лідер

Чернігівська «Десна» виграла чотири стартові матчі

Поки «Динамо» готується до Ліги чемпіонів в товариських матчах, турнірну таблицю чемпіонату України очолила чернігівська «Десна». На старті сезону команда Олександра Рябоконя не втратила жодного очка. Четверту перемогу «Десна» здобула в принциповому протистоянні з «Дніпром-1», який йшов слідом у турнірній таблиці.

«Десна» більше атакувала і закономірно відкрила рахунок. В третій грі поспіль забив Денис Безбородько.

По перерві «Дніпро-1» пішов відіграватися, але господарі вміло оборонялися і ловили суперників на контратаках. Градус гри зростав і, як наслідок, з’явилися червоні картки. Арбітр Катерина Монзуль вилучила спочатку Ді Франко за грубу гру, а згодом ще й Піхальонка за розмови.

Маючи на два гравці менше, «Дніпро-1» зміг відігратися. Артем Довбик втік на побачення з воротарем «Десни» і майстерно перекинув через ного м’яч.

Гості могли розраховувати на нічию, проте команду підвів воротар Євген Паст. Голкіпер випустив м’яч з рук і він опинився у воротах – 2:1.

В інших матчах четвертого туру «Верес» і «Ворскла, а також «Зоря» з «Минаєм» завершили матчі з рахунком 1:1.

«Шахтар» завдав поразки «Металісту 1925» – 2:0.

Турнірна таблиця