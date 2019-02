Нокаутувавши у другому раунді росіянина, ґанієць Коммі став претендентом на пояси Ломаченка (відео)

Бій вакантний титул IBF завершився несподівано швидко

31-річний Річард Коммі з Ґани (28-2, 25 КО) — новий чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі.



Щойно, вранці 3 лютого за київським часом, в бою за вакантний титул ґанійський боєць на рингу The Ford Center у Фріско (штат Техас, США) брутально нокаутував у другому раунді росіянина Ісу Чанієва (13-2, 6 КО).



Боєць з Чеченської республіки відразу наважився на авантюрну манеру ведення бою — пішов без розвідки у розмін. Коммі з його довгим джебом цього й було треба. Кілька відчутних ударів від суперника він пропустив, але сам влучав значно регулярніше і точніше. Врешті, після розмашистої «двієчки» наприкінці першого раунду Чанієв лежав на помості. Від нокауту в першій трихвилинці його врятував гонг.



Однак відновитися Іса не встиг. Уже на початку другого раунду був другий нокдаун, а невдовзі рефері змушений був припинити одностороннє побиття — нокаут.

