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    Нокаутувавши у другому раунді росіянина, ґанієць Коммі став претендентом на пояси Ломаченка (відео)

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    Бравади Іси Чанієва напередодні бою з Річардом Коммі видалися порожніми словами - Нокаутувавши у другому раунді росіянина, ґанієць Коммі став претендентом на пояси Ломаченка (відео)
    Бравади Іси Чанієва напередодні бою з Річардом Коммі видалися порожніми словами
    Forbes

    Бій вакантний титул IBF завершився несподівано швидко

    31-річний Річард Коммі з Ґани (28-2, 25 КО) — новий чемпіон світу за версією  IBF у легкій вазі.

    Щойно, вранці 3 лютого за київським часом, в бою за вакантний титул ґанійський боєць на рингу The Ford Center у Фріско (штат Техас, США) брутально нокаутував у другому раунді росіянина Ісу Чанієва (13-2, 6 КО).

    Боєць з Чеченської республіки відразу наважився на авантюрну манеру ведення бою — пішов без розвідки у розмін. Коммі з його довгим джебом цього й було треба. Кілька відчутних ударів від суперника він пропустив, але сам влучав значно регулярніше і точніше. Врешті, після розмашистої «двієчки» наприкінці першого раунду Чанієв лежав на помості. Від нокауту в першій трихвилинці його врятував гонг.

    Однак відновитися Іса не встиг. Уже на початку другого раунду був другий нокдаун, а невдовзі рефері змушений був припинити одностороннє побиття — нокаут.



    Таким чином, Коммі став головним претендентом на об’єднавчий бій з чемпіоном світу за версіями WBA/WBO Василем Ломаченком з України. Попередній контракт із компанією Top Rank, яка веде справи українця, обидва учасники бою Коммі — Чанієв підписали ще напередодні.

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    Перепоною до поєдинку за об’єднання трьох поясів може стати рішення Всесвітньої боксерської асоціації ( WBA), яка зобов’язала Ломаченка провести обов’язковий захист титулу проти британця Ентоні Кролли. Торги стосовно цього бою призначені на 6 лютого.

    Крім того, попередньою датою наступного бою Ломаченка називається 12 квітня. Проблематично, щоб Коммі підготувався до наступного поєдинку за якихось два з невеликим місяці. А отже, не виключено, спершу Ломаченко проведе бій з Кроллою, а потім спробує відібрати в боксера з Ґани титул IBF.

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