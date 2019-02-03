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    Ковальов переміг бліду тінь Альвареса і реваншувався за торішню поразку

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Сєрґєй Ковальов приголомшив Елейдера Альвареса своєю дисциплінованістю - Ковальов переміг бліду тінь Альвареса і реваншувався за торішню поразку
    Сєрґєй Ковальов приголомшив Елейдера Альвареса своєю дисциплінованістю
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    Росіянин знову чемпіон і тепер може претендувати на бій з українцем Гвоздиком

    Російський представник напівважкої ваги Сєрґєй Ковальов (33-3-1, 28 КО) повернув собі титул чемпіона світу за версією WBO.

    Щойно в Фріско (штат Техас, США) на рингу місцевого The Ford Center 35-річний боєць реваншувався за торішню поразку колумбійцеві Елейдеру Альваресу (24-1, 12 КО), для якого це була перша поразка в професійній кар’єрі.

    У вересні 2018-го Альварес виграв нокаутом. Ковальов повернув собі регалії не так ефектно. Правильніше навіть сказати, що найочікуваніший на старті 2019-го бій не виправдав сподівань. Альварес був малоініціативним і не зумів вдіяти з російським суперником взагалі нічого.

    Виглядає, що Елейдер прорахувався з тактичним планом на зустріч. Вочевидь він розраховував побачити звичного Ковальова — типового «Крашера», який іде в атаку з метою знайти нокаутуючий шанс із перших секунд бою. Таким Сєрґєй був торік у вересні. Витримавши пік агресії, Елейдер у сьомому раунді знайшов свій шанс і вирубав опонента.

    Проте після тієї поразки Ковальов розпочав співпрацю з досвідченим тренером, екс-чемпіоном світу Баді Макґіртом. Новий тренер змінив систему підготовки росіянина. Націлив його на проходження всього 12-раундового шляху, що раніше було для росіянина завданням проблематичним. На цей раз задум Сєрґєй реалізував блискуче і повернув собі звання чемпіона.


    Взагалі ж виходить, що три з чотирьох чемпіонів за основними версіями у напівважкій вазі зараз росіяни. Поясом WBA володіє Дмітрій Бівол, IBF — Артур Бетербієв. І лише чемпіоном за версією WBC є українець Олександр Гвоздик.

    Власне, тепер варто очікувати розмов про об’єднавчі поєдинки. Наразі Гвоздик стверджує, що наступний бій він проведе 30 березня. Варіантів суперників кілька, але навряд чи то буде один з чемпіонів. Втім, у перспективі Олександр розраховує додати до нинішнього титулу інші. І зустріч із Ковальовим у цьому контексті була б дуже цікавою.

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