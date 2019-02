Ковальов переміг бліду тінь Альвареса і реваншувався за торішню поразку

Росіянин знову чемпіон і тепер може претендувати на бій з українцем Гвоздиком

Російський представник напівважкої ваги Сєрґєй Ковальов (33-3-1, 28 КО) повернув собі титул чемпіона світу за версією WBO.



Щойно в Фріско (штат Техас, США) на рингу місцевого The Ford Center 35-річний боєць реваншувався за торішню поразку колумбійцеві Елейдеру Альваресу (24-1, 12 КО), для якого це була перша поразка в професійній кар’єрі.



У вересні 2018-го Альварес виграв нокаутом. Ковальов повернув собі регалії не так ефектно. Правильніше навіть сказати, що найочікуваніший на старті 2019-го бій не виправдав сподівань. Альварес був малоініціативним і не зумів вдіяти з російським суперником взагалі нічого.



Виглядає, що Елейдер прорахувався з тактичним планом на зустріч. Вочевидь він розраховував побачити звичного Ковальова — типового «Крашера», який іде в атаку з метою знайти нокаутуючий шанс із перших секунд бою. Таким Сєрґєй був торік у вересні. Витримавши пік агресії, Елейдер у сьомому раунді знайшов свій шанс і вирубав опонента.



Проте після тієї поразки Ковальов розпочав співпрацю з досвідченим тренером, екс-чемпіоном світу Баді Макґіртом. Новий тренер змінив систему підготовки росіянина. Націлив його на проходження всього 12-раундового шляху, що раніше було для росіянина завданням проблематичним. На цей раз задум Сєрґєй реалізував блискуче і повернув собі звання чемпіона.

Sergey Kovalev gets redemption in his impressive unanimous decision win over Eleider Alvarez. #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/R2VR0HI2rB