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Манєвська здобула бронзу чемпіонату Європи з важкої атлетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Манєвська здобула бронзу чемпіонату Європи з важкої атлетики
У сумі українка набрала 235 кг і здобула бронзову нагороду
фото: Isaac Morillas Sanchez

Україна здобула сім нагород на континентальній першості

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

У ваговій категорії до 87 кг у ривку з результатом 105 кг українка посіла 5 місце. У поштовху Манєвська зафіксувала 130 кг та стала четвертою

У сумі українка набрала 235 кг і здобула бронзову нагороду.

Загалом, Україна здобула сім нагород на континентальній першості.

Усі медалі України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

  • Золото: Ольга Івженко
  • Срібло: Дмитро Кондратюк, Світлана Москвіна, Ірина Домбровська
  • Бронза: Анастасія Манєвська, Світлана Москвіна, Ольга Івженко

Нагадаємо, українка Світлана Москвіна стала призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики.

У ваговій категорії до 64 кг змагалися дві українки.

Віталія Филипів боролася у групі В. Її результат у двоборстві – 209 кг – став десятим серед усіх важкоатлеток.

Світлана Москвіна успішно виступила у групі А. З результатом у 100 кг вона здобула мале срібло у ривку. У поштовху українка зафіксувала 121 кг та завершила виступ у цій вправі на 7 позиції.

Сума 221 кг дозволила Москвіній стати третьою у двоборстві.

Як повідомялося, українські важкоатлети відкрили лік нагородам на чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова).

Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула золото у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола бронзу у сумі двоборства (201 кг).

Теги: важкоатлетка важка атлетика

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