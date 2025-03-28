Молдова схвалила приїзд до країни важкоатлетки з РФ, яка незаконно відвідувала Крим

У Молдові вважають, що участь Шайдулліної у чемпіонаті Європи не є актом пропаганди

Молдова не бачить ризику у приїзді до країни для участі у чемпіонаті Європи з важкої атлетики росіянки Регіни Шайдулліної, яка незаконно відвідувала анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Шайдулліна потрапила до переліку учасників чемпіонату Європи 2025 року з важкої атлетики, який пройде у Кишиневі (Молдова) з 13 по 21 квітня.

«Главком» звернувся до офіційних органів влади Молдови, поцікавившись: як Молдова відреагує на можливий приїзд до країни Шайдулліної.

У відповідь було отримано листа від Міністерства освіти і досліджень Молдови.

«За результатами офіційних консультацій зі Службою розвідки та безпеки Республіки Молдова (згідно з документом № IE/2438 від 17 березня 2025 року) жодних елементів ризику щодо спортсменів, які змагатимуться під нейтральним прапором, виявлено не було», – йшлося у листі.

У Міністерства освіти і досліджень Молдови також вважають, що участь Шайдулліної у турнірі, який проходитиме у Кишеневі, не є актом пропаганди.

«Участь спортсменки Регіни Шайдулліної не є актом пропаганди, а скоріше визнанням індивідуального права спортсменки брати участь у Чемпіонаті Європи з важкої атлетики (для дорослих), відповідно до правил, встановлених Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF)», – зазначили у Міністерстві освіти і досліджень Молдови.

Варто зазначити, що «Главком» також звертався до Європейської федерації важкої атлетики щодо участі Шайдулліної у чемпіонаті Європи, однак ми не отримали відповіді від них. Разом з тим, за кілька днів після нашого звернення, у російських пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація, що Регіну було виключено з переліку учасників чемпіонату Європи.

Тож, цілком ймовірно, що Європейська федерація важкої атлетики вирішила відсторонити росіянку від змагань, разом з тим не коментуючи цього, щоб не привертати зайвої уваги до факту потрапляння до заявки такої скандальної персони.

Нагадаємо, Регіна Шайдулліна, яка є чемпіонкою Європи серед юніорів та чемпіонкою Росії серед дорослих, у 2022 році брала участь у тренувальному зборі жіночої збірної РФ з важкої атлетики. Цей збір проходив в тимчасово окупованій Алушті (Крим).

Шайдулліна на територію окупованого Криму разом з іншими російськими спортсменками потрапила, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

Шайдулліна (друга ліворуч) в анексованому Криму

Як зазначав ресурс Base of Ukrainian Sports, російські важкоатлетки, які брали участь у зборі в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Російські важкоатлети у березні 2022 року були відсторонені від міжнародних стартах через війну Росії проти України. У травні 2023 року виконком Міжнародної федерації важкої атлетики допустив росіян до турнірів у нейтральному статусі.