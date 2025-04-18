За сумою двоборства Кондратюк з вагою 330 кг завершив чемпіонат Європи на 7 місці

У поштовху українець підняв 187 кг та здобув срібну нагороду.

Українець Дмитро Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики. Про це повідомляє «Главком».

У ваговій категорії до 81 кг у ривку Кондратюк зафіксував 143 кг та посів 14 місце.

У поштовху українець підняв 187 кг та здобув срібну нагороду.

За сумою двоборства Кондратюк з вагою 330 кг завершив чемпіонат Європи на 7 місці.

Нагадаємо, українка Світлана Москвіна стала призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики.

У ваговій категорії до 64 кг змагалися дві українки.

Віталія Филипів боролася у групі В. Її результат у двоборстві – 209 кг – став десятим серед усіх важкоатлеток.

Світлана Москвіна успішно виступила у групі А. З результатом у 100 кг вона здобула мале срібло у ривку. У поштовху українка зафіксувала 121 кг та завершила виступ у цій вправі на 7 позиції.

Сума 221 кг дозволила Москвіній стати третьою у двоборстві.

Як повідомялося, українські важкоатлети відкрили лік нагородам на чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова).

Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула золото у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола бронзу у сумі двоборства (201 кг).

Континентальна першість триватиме до 21 квітня.