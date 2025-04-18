Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики
У поштовху українець підняв 187 кг та здобув срібну нагороду.
Українець Дмитро Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики. Про це повідомляє «Главком».
У ваговій категорії до 81 кг у ривку Кондратюк зафіксував 143 кг та посів 14 місце.
У поштовху українець підняв 187 кг та здобув срібну нагороду.
За сумою двоборства Кондратюк з вагою 330 кг завершив чемпіонат Європи на 7 місці.
Нагадаємо, українка Світлана Москвіна стала призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики.
У ваговій категорії до 64 кг змагалися дві українки.
Віталія Филипів боролася у групі В. Її результат у двоборстві – 209 кг – став десятим серед усіх важкоатлеток.
Світлана Москвіна успішно виступила у групі А. З результатом у 100 кг вона здобула мале срібло у ривку. У поштовху українка зафіксувала 121 кг та завершила виступ у цій вправі на 7 позиції.
Сума 221 кг дозволила Москвіній стати третьою у двоборстві.
Як повідомялося, українські важкоатлети відкрили лік нагородам на чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова).
Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула золото у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола бронзу у сумі двоборства (201 кг).
Континентальна першість триватиме до 21 квітня.
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