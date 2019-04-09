Віце-президент ФФУ Герега прокоментував можливість придбання клубу футбольної Прем’єр-ліги



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Олександр Герега rubryka.com

За неофіційною інформацією народний депутат України Олександр Герега цікавиться можливістю придбання львівських «Карпат» чи одеського «Чорноморця»

Віце-президент Федерації футболу України, народний депутат України Олександр Герега прокоментував можливість придбання придбання львівських «Карпат» чи одеського «Чорноморця». У відео-шоу «Бомбардир» він не спростував увагу до львів’ян.

«Карпати» – дуже цікаве питання. Не сказав би, що ми вийшли з переговорного процесу, чи занурились в нього дуже глибоко. Питання футбольного клубу може виникнути в будь-який момент, головне, щоб на це була наша згода і бажання.

Щодо «Чорноморця», то він перебуває в руках мого товариша. Там є певні нюанси… Певні події вплинули на вітчизняний футбол. Я – максималіст за вдачею. Мені не хотілося б бути аутсайдером. Футбольний клуб – серйозний бізнес. Я бачу, як мої колеги надривають серце. Мені поки що не хотілося б бути у такому стані», - зазначив Герега.

У ЗМІ подружжя Олександра та Галини Гереги, які серед іншого володіють найбільшою в країні мережею будівельних гіпермаркетів «Епіцентр-К», називають одними з найбагатших в Україні. Їхні статки оцінюють в понад $800 млн.