Безпрецедентні погроми: «Укрзалізниця» оголосила про збитки, завдані фанатами «Карпат»



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«Дехто говорить: «Бандити, хулігани, з тої голоти людей не буде» Фото з соцмереж

Пасажири розбили 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів...

Уболівальники футбольного клубу «Карпати» у суботу, 6 квітня, зіпсували три вагони поїзда № 120 сполученням Львів-Запоріжжя.

«Пасажири зіпсували обладнання четвертого, п'ятого та шостого вагонів у поїзді № 120 Львів-Запоріжжя. Подія сталася 6 квітня 2019 року. Тепер вагони потребують суттєвого ремонту й тому тимчасово виведені з обігу», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Зокрема, у поїзді № 120 Львів-Запоріжжя пасажири розбили скло у вікнах і тамбурах вагонів - загалом 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники.

«З огляду на скарги пасажирів та працівників поїзної бригади, винуватцями безладу виявилися 250 пасажирів - уболівальники ФК «Карпати», які сіли в поїзд на станції Львів. Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу слідування потяга, але жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів», - обурюється прес-служба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» вкотре звернулася до МВС із проханням про супровід пасажирських поїздів працівниками поліції або Національної гвардії для забезпечення дотримання громадського порядку.