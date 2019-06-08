Відбір чемпіонату Європи 2020: результати та відео матчів 7 червня



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Клаудіу Кесеру врятував збірну Румунії від поразки Yahoo!Sports

Зіграно частину матчі в третього туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу

Європейські національні збірні з футболу зіграли 7 червня частину матчів третього туру кваліфікації континентального чемпіонату 2020 року.

Група A

Чехія – Болгарія – 2:1

Голи: 0:1 – Іса (3). 1:1 – Шік (20). 2:1 Шік (50).

Чорногорія – Косово – 1:1

Голи: 0:1 Рашица (24). 1:1 – Мугоса (69).

Перемога підняла Чехію з трьома очками після двох матчів на друге місце. Косово, Болгарія та Чорногорія з двома очками кожна розташувалися за нею.

Група B

Україна – Сербія

Литва – Люксембург – 1:1

Гол: 0:1 Родрігес (21). 1:1 Новиковас (74)

Литовцям дуже важко довелося грати вдома проти гостей з Люксембурга. Ті після домашньої перемоги над балтійцями були близькими до успіху і на виїзді. Люксембург відкрив рахунок у середині першого тайму. Потім у литовців на 42-й хвилині вилучили Миколюнаса. Господарі доклали максимум зусиль та зрівняли рахунок, який і залишився незмінним. Уже в компенсований час у литовців вилучили ще й Воробйоваса.

Група D

Грузія – Гібралтар – 3:0

Голи: 1:0 – Гвілія (30). 2:0 – Папунашвілі (59). 3:0 – Арвеладзе (76, з пенальті).

Данія – Ірландія – 1:1

Голи: 1:0 Хойб’єрг (76). 1:1 – Даффі (85)

У цій групі Ірландія попереду – 7 очок після трьох матчів. Грузини треті – 3 очка після трьох. Данія передостання – 2 очка (2 матчі). У Гібралтара ще жодного очка.

Група F

Фарери – Іспанія – 1:4

Голи: 0:1 – Рамос (6). 0:2 – Навас (19). 1:2 – Ольсен (30). 1:3 – Гестссон (34, автогол). 1:4 Гайя (71).

Відверті вафорити прогнозовано перемогли. Втім по ходу поєдинку виникла цікава ситуація, коли за рахунку 1:3 на користь гостей, половину м’ячів забили господарі.

Норвегія – Румунія – 2:2

Голи: 1:0 – Ельюнуссі (56). 2:0 – Одегаард (70). 2:1 – Кесеру (77). 2:2 – Кесеру (90+2)

Господарі цього поєдинку, схоже, надто рано повірили в успіх. Дубль від Кесеру з другим м’ячем уже в компенсований час змусили їх пожалкувати про це.

Швеція – Мальта – 3:0

Голи: 1:0 – Квайсон (2). 2:0 – Классон (50). 3:0 – Ісак (81).

У Іспанії три перемоги в трьох матчах. Далі іде Швеція – 7 очок (3 матчі). У Румунії – 4 (3), Мальти – 3(3), Норвегії – 3(2), Фарер – 3(0).

Група G

Австрія – Словенія – 1:0

Гол: 1:0 – Бургшталлер (74).

Північна Македонія – Польща – 0:1

Гол: 0:1 – Пятек (47).

Латвія – Ізраїль – 0:3

Голи: 0:1 – Захаві (10). 0:2 – Захаві (59). 0:3 – Захаві (80).

Латвійці не змогли приборкати ізраїльського форварда Ерана Захаві, який виступає в чемпіонаті Китаю. Той хет-триком змусив капітулювати балтійців.

Поляки мають 100-відсотковий результат після трьох матчів. Далі іде Ізраїль, у якого 7 очок у трьох поєдинках. Північна Македонія має чотири очка після трьох матчів. У Австрії – 3(3), Словенії – 2(3) і Латвії – 0(3).