Помилка колумбійського воротаря вивела Україну в півфінал чемпіонату світу з футболу!

Данило Сікан забив свій четвертий м'яч на турнірі FIFA.com

Українська молодіжка переписала історію

В останнє таке траплялося 28 років тому. То ще тоді, у далекому 1991-му українці грали в півфіналі молодіжного чемпіонату світу. Так, тоді наші футболісти ще виступали під стягом СССР, але факт залишається фактом: бронзовими призерами мундіалю U20 тоді стали харків’янин Олександр Помазун, дніпряни Сергій Мамчур, Дмитро Михайленко, Сергій Коновалов і Євген Похлєбаєв, донеччанин Сергій Щербаков, львів’янин Володимир Шаран.

У незалежній історії українського футболу досі було три виходи в 1/8-му молодіжного чемпіонату світу - в 2001-му, 2007-му і 2015-му. Сучасна команда під керівництвом Олександра Петракова переписує історію вже вдруге. Перемігши три дні тому Панаму, наші хлопці вперше пробилися до півфіналу й ось тепер, здолавши Колумбію, вперше зіграють у півфіналі.

Колумбія U20 - Україна U20 - 0:1

Гол: 0:1 - Сікан (11)

Колумбія: М'єр - Арройо Кордоба (Сандоваль, 60), Хуан Пальма, Куеста Фіґуейро (к), Вера Рамірес - Баланта - Анґуло Кортес, Хайме Альварадо (Кайседо, 71), Андрес Переа (Карбонеро, 46), Сіністерра - Кучо. Тренер - Артуро Рейєс

Україна: Владислав Кучерук - Денис Попов (Олександр Сафронов, 86), Валерій Бондар (к), Данило Безкоровайний - Юхим Конопля, Максим Чех, Дришлюк, Віктор Корнієнко - Кащук (Георгій Цитаїшвілі, 46), Сікан (Супряга, 61), Булеца. Тренер - Олександр Петраков

Судді: Мустафа Ґорбаль (Алжир) - Махмуд Ахмед Камель (Єгипет), Мокран Ґурарі (Алжир)

Попередження: Баланта (27), Хуан Пальма (35), Арройо Кордоба (38), Анґуло Кортес (44) - Кащук (24), Георгій Цитаїшвілі (78), данило Безкоровайний (88)

Вилучення: Карбонеро (86)

7 червня. Лодзь. Стадіон «Відзев»

Українська команда провела матч надзвичайно грамотно і фактично не дала суперникам жодного шансу. Підопічні Петракова ліпше розпочали матч і могли забити ще до того, як рахунок на табло змінився. То Сергій Булеца не влучив у ворота ударом головою після передачі справа в епізоді, в якому легше було забити.

Зрештою, через лічені хвилини Україна таки забила. Данило Сікан виграв боротьбу за м'яч на другому поверсі після виносу із власної половини, але при цьому з боротьби не виключився і побіг на ворота. Виявилося, що недарма. Голкіпер суперників Кевін М'єр навіщось вибіг із воріт за межі карної зони, але до м'яча не встиг. Сікан прокинув кулю і повз нього, і повз Куесту Фіґуейро й вразив уже порожні ворота - 1:0!

Якби не не зовсім виправдані порушення неподалік власного карного майданчика на початку кожного з таймів, колумбійці не мали б нагод відзначитися взагалі. Однак перспективних «стандартів» вони теж не використали.

Натомість українці цілком могли збільшити перевагу на початку другого тайму. Дві поспіль гольових ситуації запоров, ледь з'явившись на заміну, Георгій Цитаїшвілі. Спершу динамівець невдало обробив м'яч на правому фланзі, а згодом, після передачі від Віктора Корнієнка, розстрілював ударом злету напівпорожні ворота, але в стулку метрів з восьми не влучив.

Втім, до перемоги матч наша команда довела і це найголовніше. І, що дуже показово, про відсутність основного воротаря Андрія Луніна, котрого висмикнув з-під носа Петракова колега з національної збірної Андрій Шевченко, впродовж зустрічі ніхто й не згадував. Номінально резервний воротар Владислав Кучерук зіграв надійно, взяв усе те, що й мав взяти. Як не відчувається впродовж чемпіонату відсутність оборонця Віталія Миколенка. Все тому, що гра команди Петракова заточена не під окремих особистостей, а під колективні дії. Звідси й результат.

Негативних моменти у цій зустрічі два: Георгій Цитаїшвілі отримав сигнальне попередження і в півфіналі не зіграє, а ключовий центральний оборонець Денис Попов не дограв матчу через пошкодження.

У півфіналі, 11 червня збірна України зіграє з переможцями іншого чвертьфіналу між Італією та Малі.

Іван Вербицький, «Главком»



