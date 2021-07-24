Ястремська вилетіла на старті тенісного турніру Олімпіади

Українка в трьох сетах поступилася суперниці з Канади Лейлі Фернандес

Невдало розпочала тенісний турнір на Іграх у Токіо Даяна Ястремська. В першому колі одеситка зустрічалася з канадкою Лейлою Фернандес і поступилася в трьох сетах. Даяна програла перший сет, в другому вирівняла становище, але третій віддала взагалі без боротьби – 3:6, 6:3. 0:6.

Це була перша очна зустріч спортсменок.

Даяна продовжить боротьбу в парних змаганнях, де вона зіграє разом з Еліною Світоліною.