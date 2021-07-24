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    Ястремська вилетіла на старті тенісного турніру Олімпіади

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    Даяна Ястремська продовжить боротьбу в парних змаганнях - Ястремська вилетіла на старті тенісного турніру Олімпіади
    Даяна Ястремська продовжить боротьбу в парних змаганнях
    Фото з відкритих джерел

    Українка в трьох сетах поступилася суперниці з Канади Лейлі Фернандес

    Невдало розпочала тенісний турнір на Іграх у Токіо Даяна Ястремська. В першому колі одеситка зустрічалася з канадкою Лейлою Фернандес і поступилася в трьох сетах. Даяна програла перший сет, в другому вирівняла становище, але третій віддала взагалі без боротьби – 3:6, 6:3. 0:6.

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    Це була перша очна зустріч спортсменок.

    Даяна продовжить боротьбу в парних змаганнях, де вона зіграє разом з Еліною Світоліною.

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    Теги: Олімпіада Даяна Ястремська
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    Ястремська вилетіла на старті тенісного турніру Олімпіади